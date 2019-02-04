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НБУ назвав ТОП-5 країн за
грошовими переказами в Україну...

НБУ назвав ТОП-5 країн за грошовими переказами в Україну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:35

НБУ назвав ТОП-5 країн за грошовими переказами в Україну...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу коштів за 2018 рік зріс на 24,3%.

Дивися повний текст НБУ назвав ТОП-5 країн за грошовими переказами в Україну (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:35

36% переводов - в Россию... однако. Интересно это гастеры запоребриковые шлют или наши граждане голодающим родственникам помогают, косточку подкидывают?
redmax11
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:53

  redmax11 написав:36% переводов - в Россию... однако. Интересно это гастеры запоребриковые шлют или наши граждане голодающим родственникам помогают, косточку подкидывают?

Занимательная статистика, правда без указания АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ этих 13 и 30%.
Трансграничные переводы физических лиц по основным странам-контрагентам
Сальдо3 млн долларов США
3 Отрицательное сальдо означает превышение суммы перечислений из РФ над поступлениями в РФ
УКРАИНА
I квартал - 118
II квартал - 109
III квартал - 50
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs
А новость подана несомненно эффектно - В ПРОЦЕНТАХ
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:17

Волгарь,
єто понятно, но я удивлен что от нас вообще идут какие то ощутимые денежные средства в Россию. В моих глазах миф о том, что наши заробитчане из России кормят пол Украины, взращиваемый российским зомбоязиком -окончательно разрушен
redmax11
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:30

  redmax11 написав:Волгарь,
єто понятно, но я удивлен что от нас вообще идут какие то ощутимые денежные средства в Россию. В моих глазах миф о том, что наши заробитчане из России кормят пол Украины, взращиваемый российским зомбоязиком -окончательно разрушен


105 миллионов долларов за год переводов в РФ от самой большой европейской страны в самую большую азиатскую страну - это в принципе копейки. У кого-то дети учатся, кто-то в российских интернет-магазинах покупает и тд.

Тут интересно другое, по известной аксиоме все как Ленин работают в Польше, но деньги попадают до дому не путем денежных переводов, там всего 207 млн перечислено.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:35

Польша рядом - оттуда можно домой хоть каждый месяц приезжать. Зачем тогда переводить деньги если их можно лично привезти?
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:05

  redmax11 написав:Волгарь,
єто понятно, но я удивлен что от нас вообще идут какие то ощутимые денежные средства в Россию. В моих глазах миф о том, что наши заробитчане из России кормят пол Украины, взращиваемый российским зомбоязиком -окончательно разрушен


Главное самому себе миф создать и самому его разрушать. :mrgreen:
Кстати о мифах - согласно пресс-службы Национального банка Украины используя системы перевода средств переведено 400млн, а вот общая сумма привезенных денег составляет 1,4млрд. согласно тому же НБУ... много это или мало.. ну хз
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
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