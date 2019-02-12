Такі дані містяться в макроекономічному звіті Міністерства фінансів України.
Дивися повний текст В Україні підвищилися пенсії: Мінфін назвав причини (інфографіка).
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Додано: Чет 14 лют, 2019 13:40
В Україні підвищилися пенсії: Мінфін назвав причини...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні підвищилися пенсії: Мінфін назвав причини (інфографіка).
Додано: Чет 14 лют, 2019 13:41
Цифры и столбики отображаются как то не пропорционально. Наверно у меня что то с монитором.
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:08
Re: В Україні підвищилися пенсії: Мінфін назвав причини...
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