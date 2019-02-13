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В Україні підвищилися пенсії:
Мінфін назвав причини...

В Україні підвищилися пенсії: Мінфін назвав причини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:40

В Україні підвищилися пенсії: Мінфін назвав причини...

Пропонуємо до обговорення:
Такі дані містяться в макроекономічному звіті Міністерства фінансів України.

Дивися повний текст В Україні підвищилися пенсії: Мінфін назвав причини (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:41

Цифры и столбики отображаются как то не пропорционально. Наверно у меня что то с монитором.
timakh07
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:08

Re: В Україні підвищилися пенсії: Мінфін назвав причини...

Согласен с предыдущим постом. Манипуляция. Чувствуете разницу в почти 7% и по рисунку в три раза?

Зображення
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:41

2645 средняя пенсия. 1654 стоимость 1 Гкал. 11,5 млн пенсионеров. Только около 3 млн домохозяйств пенсионеров "имеют возможность получить субсидию".
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:38

Moimir, гораздо интереснее медианная пенсия, а там дела еще хуже - она гораздо меньше средней.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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