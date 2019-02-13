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умоляю помогите

умоляю помогите
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:42

умоляю помогите

добрый деннь....очень срочно сегодня нужна сумма 1500 грн...очень прошу помогите ...напишу рассписку.работаю официально по трудовому договору...
mashavika851@gmail.com
mashavika851
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:52

mashavika851 Заповніть дані про себе та дізнайтеся, які банки чи фінансові організації зможуть видати Вам кредит
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З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:02

Re: умоляю помогите

mashavika851, посмотрите в сторону оформления кредитных карт:
https://finance.ua/cards

Приватбанк, монобанк, Альфа-банк...
MASolomko
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Ірина_

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