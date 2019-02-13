добрый деннь....очень срочно сегодня нужна сумма 1500 грн...очень прошу помогите ...напишу рассписку.работаю официально по трудовому договору...
mashavika851@gmail.com
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:42
умоляю помогите
добрый деннь....очень срочно сегодня нужна сумма 1500 грн...очень прошу помогите ...напишу рассписку.работаю официально по трудовому договору...
mashavika851@gmail.com
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:52
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Додано: Чет 14 лют, 2019 15:02
Re: умоляю помогите
mashavika851, посмотрите в сторону оформления кредитных карт:
https://finance.ua/cards
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