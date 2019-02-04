RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні почали більше оформляти
продажі через касовий...

В Україні почали більше оформляти продажі через касовий...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:01

В Україні почали більше оформляти продажі через касовий...

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році обсяг торгової виручки, яку продавці проводять через касовий апарат (або реєстратор розрахункових операцій), зріс на 19% до 166,5 млрд грн.

Дивися повний текст В Україні почали більше оформляти продажі через касовий апарат.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87315
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:01

Это связано с тем что максимальный годовой доход упрощенцев не привязан к минимальной зарплате. Этим налоговики и пользуются
p_a_l
 
Повідомлень: 1803
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:06

  p_a_l написав:Это связано с тем что максимальный годовой доход упрощенцев не привязан к минимальной зарплате. Этим налоговики и пользуются



Да просто реальные цены выросли, и всё объяснение.
freeze
4
 
Повідомлень: 9607
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2813 раз.
Подякували: 3923 раз.
 
Профіль
17
2
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay, vasiliybaybuz і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко розповів про Україну через 5 років 1 ... 8, 9, 10
R2 » Пон 04 лют, 2019 21:24
93 5332
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 15:10
zРадио
В Україні підвищилися пенсії: Мінфін назвав причини...
R2 » Чет 14 лют, 2019 13:40
2 23
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 15:08
p_a_l
Глава представництва МВФ прокоментував ціни на газ в Україні
R2 » Вів 12 лют, 2019 20:06
3 85
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 14:48
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.