У 2018 році обсяг торгової виручки, яку продавці проводять через касовий апарат (або реєстратор розрахункових операцій), зріс на 19% до 166,5 млрд грн.
Дивися повний текст В Україні почали більше оформляти продажі через касовий апарат.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 15:01
В Україні почали більше оформляти продажі через касовий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні почали більше оформляти продажі через касовий апарат.
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:01
Это связано с тем что максимальный годовой доход упрощенцев не привязан к минимальной зарплате. Этим налоговики и пользуются
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:06
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