У 2018 році обсяг торгової виручки, яку продавці проводять через касовий апарат (або реєстратор розрахункових операцій), зріс на 19% до 166,5 млрд грн.
Дивися повний текст В Україні почали більше оформляти продажі через касовий апарат.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 15:01
В Україні почали більше оформляти продажі через касовий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні почали більше оформляти продажі через касовий апарат.
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:01
Это связано с тем что максимальный годовой доход упрощенцев не привязан к минимальной зарплате. Этим налоговики и пользуются
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:06
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:10
Конечно выросли, но в тексте штрафы за неиспользование рро.
Если сумма кассы за год превышает миллион то рро обязательно для второй группы(пример). Минималка выросла в три раза, соответственно цены тоже выросли. Доллар больше чем в три. А вот максимальные кассы-выручки у налоговиков не растут. Через пару лет упрощенцы вымрут как класс, потому что тогда миллион кассой за пару месяцев можно будет набить. Вот к чему я. А ставить рро это кормить дополнительный рот типа бухгалтера(и зарплата и налоги за работодателя)
Проще закрыть ФОП и работать в тени. Башкой вообще не думают.
Кум приглашает в Польшу, но пока что сижу дома потому что зарабатываю также как он в Польше. Зачем мне сейчас Польша если дома то же самое. Налоговики прижмут, будут сосать лапу без налогов.
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