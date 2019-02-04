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В Україні почали більше оформляти
продажі через касовий...

В Україні почали більше оформляти продажі через касовий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:01

В Україні почали більше оформляти продажі через касовий...

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році обсяг торгової виручки, яку продавці проводять через касовий апарат (або реєстратор розрахункових операцій), зріс на 19% до 166,5 млрд грн.

Дивися повний текст В Україні почали більше оформляти продажі через касовий апарат.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:01

Это связано с тем что максимальный годовой доход упрощенцев не привязан к минимальной зарплате. Этим налоговики и пользуются
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:06

  p_a_l написав:Это связано с тем что максимальный годовой доход упрощенцев не привязан к минимальной зарплате. Этим налоговики и пользуются



Да просто реальные цены выросли, и всё объяснение.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:10

  freeze написав:
  p_a_l написав:Это связано с тем что максимальный годовой доход упрощенцев не привязан к минимальной зарплате. Этим налоговики и пользуются



Да просто реальные цены выросли, и всё объяснение.

Конечно выросли, но в тексте штрафы за неиспользование рро.
Если сумма кассы за год превышает миллион то рро обязательно для второй группы(пример). Минималка выросла в три раза, соответственно цены тоже выросли. Доллар больше чем в три. А вот максимальные кассы-выручки у налоговиков не растут. Через пару лет упрощенцы вымрут как класс, потому что тогда миллион кассой за пару месяцев можно будет набить. Вот к чему я. А ставить рро это кормить дополнительный рот типа бухгалтера(и зарплата и налоги за работодателя)
Проще закрыть ФОП и работать в тени. Башкой вообще не думают.

Кум приглашает в Польшу, но пока что сижу дома потому что зарабатываю также как он в Польше. Зачем мне сейчас Польша если дома то же самое. Налоговики прижмут, будут сосать лапу без налогов.
p_a_l
 
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