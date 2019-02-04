В Україні почали більше оформляти продажі через касовий...

Додано: Чет 14 лют, 2019 16:10

freeze написав: p_a_l написав: Это связано с тем что максимальный годовой доход упрощенцев не привязан к минимальной зарплате. Этим налоговики и пользуются Это связано с тем что максимальный годовой доход упрощенцев не привязан к минимальной зарплате. Этим налоговики и пользуются





Да просто реальные цены выросли, и всё объяснение. Да просто реальные цены выросли, и всё объяснение.

Конечно выросли, но в тексте штрафы за неиспользование рро.Если сумма кассы за год превышает миллион то рро обязательно для второй группы(пример). Минималка выросла в три раза, соответственно цены тоже выросли. Доллар больше чем в три. А вот максимальные кассы-выручки у налоговиков не растут. Через пару лет упрощенцы вымрут как класс, потому что тогда миллион кассой за пару месяцев можно будет набить. Вот к чему я. А ставить рро это кормить дополнительный рот типа бухгалтера(и зарплата и налоги за работодателя)Проще закрыть ФОП и работать в тени. Башкой вообще не думают.Кум приглашает в Польшу, но пока что сижу дома потому что зарабатываю также как он в Польше. Зачем мне сейчас Польша если дома то же самое. Налоговики прижмут, будут сосать лапу без налогов.