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Україна знижує споживання газу
щороку, зазначає Порошенко

Україна знижує споживання газу щороку, зазначає Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:04

Україна знижує споживання газу щороку, зазначає Порошенко

Пропонуємо до обговорення:
Україна щороку знижує обсяги споживання природного газу, заявив президент України Петро Порошенко.

Дивися повний текст Україна знижує споживання газу щороку, зазначає Порошенко.
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