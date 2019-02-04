Україна щороку знижує обсяги споживання природного газу, заявив президент України Петро Порошенко.
Дивися повний текст Україна знижує споживання газу щороку, зазначає Порошенко.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:04
Україна знижує споживання газу щороку, зазначає Порошенко
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна знижує споживання газу щороку, зазначає Порошенко.
Зараз переглядають цей форум: lapay, vasiliybaybuz і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|