Україна знижує споживання газу щороку, зазначає Порошенко

Додано: Чет 14 лют, 2019 16:45

budivelnik написав: Ще раз нагадаю

Газ споживає житлова площа ( 80% споживання газу) Ще раз нагадаюГаз споживає житлова площа ( 80% споживання газу)

Я с этим не спорю, но все равно твой аргумент о воспитании потребителя ценой не выдерживает критики!Да, общая жилплощадь не падает (что связано с одним единственным фактором - бумом новостроев в Киеве, где средняя квадратура квартиры, разумеется, выше той брошенной из района внутреннего переселения), но количество домохозяйств то падает! Значит квартир и домов становится меньше одновременно с количеством живущих в них. А это в свою очередь говорит о наличии корреляции между динамикой населения и потреблением газа, а не между ценой газа и динамикой его потребления!Задай себе другой вопрос - будет ли снижаться общая калорийность рациона украинцев вследствие удорожания еды? Ответ очевиден - нет! Потому что мы не страна тучных людей, и на человека рацион сокращать некуда!!! Общая калорийность рациона будет сокращаться только со снижением количества людей, питающихся (т.е. живущих) в Украине.С теплом в квартирах то же самое (не даром оно так же измеряется в калориях) - поскольку нормы потребления не были и не есть завышенными, сокращать их некуда, а единственный результат увеличения тарифов на газ - ускорение итак немаленькой эмиграции!О 17-и градусах в европейских квартирах и офисах может не клеветать - только не мне! Я был в 30 страна Европы! Был там и в гостиницах, и в квартирах, и в офисах - температура такая же, как у нас (20-21)!