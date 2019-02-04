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Україна знижує споживання газу
щороку, зазначає Порошенко

Україна знижує споживання газу щороку, зазначає Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:04

Україна знижує споживання газу щороку, зазначає Порошенко

Пропонуємо до обговорення:
Україна щороку знижує обсяги споживання природного газу, заявив президент України Петро Порошенко.

Дивися повний текст Україна знижує споживання газу щороку, зазначає Порошенко.
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Кругом тотальна зрада, таке враження на цьому ресурсі одні нитіки сидять
ig_kolobok
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:44

  ig_kolobok написав:Кругом тотальна зрада, таке враження на цьому ресурсі одні нитіки сидять


Выборы покажут, сколько нытиков, сколько довольных. Интересно будет посмотреть самый репрезентативный соцопрос за последние пять лет.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:46

Вот трепло!

В 2017-м потребление газа составило 28,4 млрд кубов, и это было дно, потому что в 2018-м оно уже потихоньку растет - 28,5.

Да, по сравнению с 2013-м падение колоссальное. Тогда потребили 50,4 млрд кубов.

Но важно понимать, что население уменьшилось по крайней мере на 9 млн человек (с учетом ОРДЛО, потребление которого Нефтегаз сегодня не считает), и промышленное производство за 5 лет снизилось на 24,6% и продолжает дальше снижаться.

Химия вся стоит, машиностроение упало на 60%, прозводство ферросплавов снизилось на 44%... А динамика потребления газа населением прямо коррелирует с динамикой его количества... Повода для пиара, мягко сказать, нет...

https://korrespondent.net/business/econ ... lenye-haza
https://index.minfin.com.ua/economy/ind ... trial/2018
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:54

  freeze написав:
  ig_kolobok написав:Кругом тотальна зрада, таке враження на цьому ресурсі одні нитіки сидять


Выборы покажут, сколько нытиков, сколько довольных. Интересно будет посмотреть самый репрезентативный соцопрос за последние пять лет.


Сильно не обольщайтесь - доверительность результатов выборов искажает админресурс и объем бабла на покупку голосов. Скорее реальную картину отображают макропоказатели, где поводов для радости весьма немного...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:59

На цвинтарі взагалі газу не споживають.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:10

  zРадио написав:Но важно понимать, что население уменьшилось по крайней мере на 9 млн человек (с учетом ОРДЛО, потребление которого Нефтегаз сегодня не считает), и промышленное производство за 5 лет снизилось на 24,6% и продолжает дальше снижаться.
Ще раз нагадаю
Газ споживає житлова площа ( 80% споживання газу) і населення (газові плити для приготування їжі і колонки для нагріву води -20% споживання газу)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:11

Очередной треп.Для кого???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:45

  budivelnik написав:Ще раз нагадаю
Газ споживає житлова площа ( 80% споживання газу)


Я с этим не спорю, но все равно твой аргумент о воспитании потребителя ценой не выдерживает критики!

Да, общая жилплощадь не падает (что связано с одним единственным фактором - бумом новостроев в Киеве, где средняя квадратура квартиры, разумеется, выше той брошенной из района внутреннего переселения), но количество домохозяйств то падает! Значит квартир и домов становится меньше одновременно с количеством живущих в них. А это в свою очередь говорит о наличии корреляции между динамикой населения и потреблением газа, а не между ценой газа и динамикой его потребления!

Задай себе другой вопрос - будет ли снижаться общая калорийность рациона украинцев вследствие удорожания еды? Ответ очевиден - нет! Потому что мы не страна тучных людей, и на человека рацион сокращать некуда!!! Общая калорийность рациона будет сокращаться только со снижением количества людей, питающихся (т.е. живущих) в Украине.

С теплом в квартирах то же самое (не даром оно так же измеряется в калориях) - поскольку нормы потребления не были и не есть завышенными, сокращать их некуда, а единственный результат увеличения тарифов на газ - ускорение итак немаленькой эмиграции!

О 17-и градусах в европейских квартирах и офисах может не клеветать - только не мне! Я был в 30 страна Европы! Был там и в гостиницах, и в квартирах, и в офисах - температура такая же, как у нас (20-21)!
zРадио
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