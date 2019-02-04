Україна знижує споживання газу щороку, зазначає Порошенко

Давайте так
В мене 140 м2 і сімя з 4 осіб
Нормативно витрати наступні (пишу з памяті , тому можу помилятись)
4.5 м3 газу на м2 площі в опалювальний період
4 м3 газу на приготування їжі на одну особу
10 м3 газу на підігрів води на одну особу ( при відсутності центрального водопостачання гарячої води)
Отже рахуємо
4.5 м3 *140 м2*6 місяців + 4 особи *12 місяців *(4+10 м3)=4454 м3 в рік
В мене споживання 1800-2000 м3 в рік
Так є чи не має куди зменшувати норми ?
ПС
В нас проблеми в тому що 80% житла побудовано по совковим нормам енергоефективності...
З іншого боку
Людина отримала житло в приватну власність
В неї є вибір користуватись тим чим є чи вкласти 30000-100000 грн і зменшити своє споживання в рази з одночасним покращенням умов проживання
Який варіант вибере нормальна людина
І чи зміниться щось в житті того хто повірить що покращення його власності - справа якихось міфічних олігархів...