Україна знижує споживання газу щороку, зазначає Порошенко
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zРадио написав:С теплом в квартирах то же самое (не даром оно так же измеряется в калориях) - поскольку нормы потребления не были и не есть завышенными, сокращать их некуда,
Давайте так В мене 140 м2 і сімя з 4 осіб Нормативно витрати наступні (пишу з памяті , тому можу помилятись) 4.5 м3 газу на м2 площі в опалювальний період 4 м3 газу на приготування їжі на одну особу 10 м3 газу на підігрів води на одну особу ( при відсутності центрального водопостачання гарячої води) Отже рахуємо 4.5 м3 *140 м2*6 місяців + 4 особи *12 місяців *(4+10 м3)=4454 м3 в рік В мене споживання 1800-2000 м3 в рік Так є чи не має куди зменшувати норми ? ПС В нас проблеми в тому що 80% житла побудовано по совковим нормам енергоефективності... З іншого боку Людина отримала житло в приватну власність В неї є вибір користуватись тим чим є чи вкласти 30000-100000 грн і зменшити своє споживання в рази з одночасним покращенням умов проживання Який варіант вибере нормальна людина І чи зміниться щось в житті того хто повірить що покращення його власності - справа якихось міфічних олігархів...
zРадио написав:поскольку нормы потребления не были и не есть завышенными, сокращать их некуда, а единственный результат увеличения тарифов на газ - ускорение итак немаленькой эмиграции!
Зрадофіли в своєму репертуарі... До чого тут норми, якщо нормальний режим обліку споживання - за лічильником? І чим більше їх в загальній частці, тим більш відповідально починає споживач ставитися до споживання, економити. Уніфікація цін між населенням та промисловістю (поки - лише зменшення розриву) зменшує бажання окремих зацікавлених приписати населенню додаткові м3, а передати їх в пром.сектор. Енергозберігаючі заходи, хоч повільно, але реалізовуються (мінімально - з боку ЖКГ, більше - серед бізнесу). Зараз монетизують субсидії, то і з боку субсидіантів можна буде сподіватися на заходи по енергоефективності. Тому в такій статистиці бажаючі можуть знайти "зраду" (виїхав хтось), але так само і позитив буде (почали менше валюти спалювати для обігріву вулиць), та ще і просто збільшення правдивості цієї статистики через впровадження приладів обліку.
zРадио написав:поскольку нормы потребления не были и не есть завышенными, сокращать их некуда, а единственный результат увеличения тарифов на газ - ускорение итак немаленькой эмиграции!
Зрадофіли в своєму репертуарі... До чого тут норми, якщо нормальний режим обліку споживання - за лічильником? І чим більше їх в загальній частці, тим більш відповідально починає споживач ставитися до споживання, економити. Уніфікація цін між населенням та промисловістю (поки - лише зменшення розриву) зменшує бажання окремих зацікавлених приписати населенню додаткові м3, а передати їх в пром.сектор. Енергозберігаючі заходи, хоч повільно, але реалізовуються (мінімально - з боку ЖКГ, більше - серед бізнесу). Зараз монетизують субсидії, то і з боку субсидіантів можна буде сподіватися на заходи по енергоефективності. Тому в такій статистиці бажаючі можуть знайти "зраду" (виїхав хтось), але так само і позитив буде (почали менше валюти спалювати для обігріву вулиць), та ще і просто збільшення правдивості цієї статистики через впровадження приладів обліку.
Лічильники ДУЖЕ допомагають))) Якщо населення починає менше споживати, тут же знижується калорійність газу і конфорки горять замість блакитного, жовтим кольором. А іще, відмінивши нічний тариф на ел. енергію, що використовувався для ел. систем опалення, влада сильно посприяла економії)))
ig_kolobok написав:Кругом тотальна зрада, таке враження на цьому ресурсі одні нитіки сидять
Вот скажите пожалуйста. Если Украина снизила потребление газа это для страны хорошо или плохо? Если в стране все массово утеплились и производство перешло на более экономные по газу технологии, то это хорошо. А если потребление газа уменьшилось из-за того что производство на дне и население перешло от газа к углю и в основном к дровам, то это очень плохо.
Лично я не вижу массового утепления и экономии. Также не вижу работу промышленности.
Так вот повторюсь. Нет слов. То что заявлено в статье это хорошо или плохо? Для вас явно это супер. Вы наверно из партии Зеленых. Тогда пожалейте деревья.