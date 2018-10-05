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Україна знижує споживання газу
щороку, зазначає Порошенко

Україна знижує споживання газу щороку, зазначає Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:38

  zРадио написав:С теплом в квартирах то же самое (не даром оно так же измеряется в калориях) - поскольку нормы потребления не были и не есть завышенными, сокращать их некуда,
Давайте так
В мене 140 м2 і сімя з 4 осіб
Нормативно витрати наступні (пишу з памяті , тому можу помилятись)
4.5 м3 газу на м2 площі в опалювальний період
4 м3 газу на приготування їжі на одну особу
10 м3 газу на підігрів води на одну особу ( при відсутності центрального водопостачання гарячої води)
Отже рахуємо
4.5 м3 *140 м2*6 місяців + 4 особи *12 місяців *(4+10 м3)=4454 м3 в рік
В мене споживання 1800-2000 м3 в рік
Так є чи не має куди зменшувати норми ?
ПС
В нас проблеми в тому що 80% житла побудовано по совковим нормам енергоефективності...
З іншого боку
Людина отримала житло в приватну власність
В неї є вибір користуватись тим чим є чи вкласти 30000-100000 грн і зменшити своє споживання в рази з одночасним покращенням умов проживання
Який варіант вибере нормальна людина
І чи зміниться щось в житті того хто повірить що покращення його власності - справа якихось міфічних олігархів...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:49

Re: Україна знижує споживання газу щороку, зазначає Порошенк

  zРадио написав:поскольку нормы потребления не были и не есть завышенными, сокращать их некуда, а единственный результат увеличения тарифов на газ - ускорение итак немаленькой эмиграции!
Зрадофіли в своєму репертуарі...
До чого тут норми, якщо нормальний режим обліку споживання - за лічильником? І чим більше їх в загальній частці, тим більш відповідально починає споживач ставитися до споживання, економити. Уніфікація цін між населенням та промисловістю (поки - лише зменшення розриву) зменшує бажання окремих зацікавлених приписати населенню додаткові м3, а передати їх в пром.сектор. Енергозберігаючі заходи, хоч повільно, але реалізовуються (мінімально - з боку ЖКГ, більше - серед бізнесу).
Зараз монетизують субсидії, то і з боку субсидіантів можна буде сподіватися на заходи по енергоефективності.
Тому в такій статистиці бажаючі можуть знайти "зраду" (виїхав хтось), але так само і позитив буде (почали менше валюти спалювати для обігріву вулиць), та ще і просто збільшення правдивості цієї статистики через впровадження приладів обліку.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:55

Вместе с населением и промпроизводством
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 20:14

Вероятно он имел в виду импорт...
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:51

а откуда он взял такие цифры?
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 07:54

Зима м'яка була, до того ж ціна на газ висока, не всім він по корману, "чтоб корова давала больше молока, и меньше ела надо чаще доить, меньше кормить".
denis_it_help
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:40

  forumreader написав:
  zРадио написав:поскольку нормы потребления не были и не есть завышенными, сокращать их некуда, а единственный результат увеличения тарифов на газ - ускорение итак немаленькой эмиграции!
Зрадофіли в своєму репертуарі...
До чого тут норми, якщо нормальний режим обліку споживання - за лічильником? І чим більше їх в загальній частці, тим більш відповідально починає споживач ставитися до споживання, економити. Уніфікація цін між населенням та промисловістю (поки - лише зменшення розриву) зменшує бажання окремих зацікавлених приписати населенню додаткові м3, а передати їх в пром.сектор. Енергозберігаючі заходи, хоч повільно, але реалізовуються (мінімально - з боку ЖКГ, більше - серед бізнесу).
Зараз монетизують субсидії, то і з боку субсидіантів можна буде сподіватися на заходи по енергоефективності.
Тому в такій статистиці бажаючі можуть знайти "зраду" (виїхав хтось), але так само і позитив буде (почали менше валюти спалювати для обігріву вулиць), та ще і просто збільшення правдивості цієї статистики через впровадження приладів обліку.


:lol: :lol: :lol:
Лічильники ДУЖЕ допомагають))) Якщо населення починає менше споживати, тут же знижується калорійність газу і конфорки горять замість блакитного, жовтим кольором.
А іще, відмінивши нічний тариф на ел. енергію, що використовувався для ел. систем опалення, влада сильно посприяла економії)))
Cris
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:57

  ig_kolobok написав:Кругом тотальна зрада, таке враження на цьому ресурсі одні нитіки сидять

Вот скажите пожалуйста. Если Украина снизила потребление газа это для страны хорошо или плохо?
Если в стране все массово утеплились и производство перешло на более экономные по газу технологии, то это хорошо.
А если потребление газа уменьшилось из-за того что производство на дне и население перешло от газа к углю и в основном к дровам, то это очень плохо.

Лично я не вижу массового утепления и экономии. Также не вижу работу промышленности.

Так вот повторюсь. Нет слов. То что заявлено в статье это хорошо или плохо?
Для вас явно это супер. Вы наверно из партии Зеленых. Тогда пожалейте деревья.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:04

Приведенные цифры соответствуют импорту газа в Украину, но не потреблению

2017 - 14 млрд м3
2018 - 10,5 -"-
avax
 
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