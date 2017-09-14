Ми вирішили запитати у читачів Finance.ua: яку суму ви готові витратити на День св. Валентина?
Дивися повний текст Скільки читачі Finance готові витратити на День св. Валентина (результати опитування).
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Додано: Чет 14 лют, 2019 15:13
Скільки читачі Finance готові витратити на День св....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки читачі Finance готові витратити на День св. Валентина (результати опитування).
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:13
И то 1000 грн это дофига еще большая сумма. 8 марта день влюбленных и любимых. Просто 14 февраля по ассоциациям тоже приписывают к женщинам.
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