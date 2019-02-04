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Омелян розповів, чи планується
подорожчання залізничних...

Омелян розповів, чи планується подорожчання залізничних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:19

Омелян розповів, чи планується подорожчання залізничних...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо ми хочемо мати якісні пасажирські послуги з боку Укрзалізниці, то держава повинна вкладати в це кошти, вважає Омелян.

Дивися повний текст Омелян розповів, чи планується подорожчання залізничних квитків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:19

Совсем обкурился, господин омелян? Чем конкурировать с авиаперевозками? Ценой только! 50 минут до Одессы или 13 часов? (6,5 интерсити?)
Sunny256
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