Якщо ми хочемо мати якісні пасажирські послуги з боку Укрзалізниці, то держава повинна вкладати в це кошти, вважає Омелян.
Дивися повний текст Омелян розповів, чи планується подорожчання залізничних квитків.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 15:19
Омелян розповів, чи планується подорожчання залізничних...
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Дивися повний текст Омелян розповів, чи планується подорожчання залізничних квитків.
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:19
Совсем обкурился, господин омелян? Чем конкурировать с авиаперевозками? Ценой только! 50 минут до Одессы или 13 часов? (6,5 интерсити?)
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