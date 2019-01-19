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Укрпошта доставить пенсіонерам
монетизовані субсидії на...

Укрпошта доставить пенсіонерам монетизовані субсидії на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:28

Укрпошта доставить пенсіонерам монетизовані субсидії на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила на сайті компанія.

Дивися повний текст Укрпошта доставить пенсіонерам монетизовані субсидії на оплату ЖКГ.
R2
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Пилотный проект, март-май 2019 года. Контора "рога и копыта" а не государство
Moimir
 
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