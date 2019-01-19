Про це повідомила на сайті компанія.
Дивися повний текст Укрпошта доставить пенсіонерам монетизовані субсидії на оплату ЖКГ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:28
Укрпошта доставить пенсіонерам монетизовані субсидії на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрпошта доставить пенсіонерам монетизовані субсидії на оплату ЖКГ.
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:28
Пилотный проект, март-май 2019 года. Контора "рога и копыта" а не государство
|