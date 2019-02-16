Кияни отримають в лютому нові платіжки за січень з підвищеними тарифами.
Дивися повний текст Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 15:35
Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення
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Дивися повний текст Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення.
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:51
nalim - попытаются.
Люди холопского звания - сущие псы иногда; чем тяжелей наказание - тем им милей господа (Некрасов)
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:52
Додано: Чет 14 лют, 2019 15:57
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:01
для бюджетных организаций и других потребителей тариф снижен на 17,1%
Зачем вкладывать деньги из бюджета когда их можно распилить. Пусть дурные платят.
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:03
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:50
Re: Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опале
Патриот не тот, кто умиляется отечественному говну, а тот, кто видит недостатки своей страны и говоря о них, делает страну чище.
Додано: Чет 14 лют, 2019 21:01
Re: Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опале
У лузерів завжди хтось винен, або обставини такі і ніколи він сам. Ви ще не платите 100% ціни послуг, а вже скиглите. Заробляйте більше і буде вам щастя, для бідних передбачені субсидії і спекуляції навколо цієї теми нічого не дадуть. Ціна на газ не впливає на електоральні вподобання. Дешевий газ та інше обіцяють популісти, а життя не таке, все має свою ціну. Отже, або заробляти більше, або їсти (споживати) менше.
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