RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Жителі столиці отримають нові
платіжки в лютому за опалення

Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12345>
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:35

Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення

Пропонуємо до обговорення:
Кияни отримають в лютому нові платіжки за січень з підвищеними тарифами.

Дивися повний текст Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87375
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:35

Неужели после этого Пороха выберут?
nalim
 
Повідомлень: 6500
З нами з: 25.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 624 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:51

nalim - попытаются.
Люди холопского звания - сущие псы иногда; чем тяжелей наказание - тем им милей господа (Некрасов)
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 959
З нами з: 12.12.14
Подякував: 93 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:52

  nalim написав:еужели после этого Пороха выберут?

Неужели Порох выписывает счета?
dimo_0n
 
Повідомлень: 18
З нами з: 21.10.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:57

  nalim написав:Неужели после этого Пороха выберут?

А это что, ключевая характеристика?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23597
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1105 раз.
Подякували: 5423 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:01

для бюджетных организаций и других потребителей тариф снижен на 17,1%
Зачем вкладывать деньги из бюджета когда их можно распилить. Пусть дурные платят.
p_a_l
 
Заблокований
Повідомлень: 1827
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:03

  Faceless написав:
  nalim написав:Неужели после этого Пороха выберут?

А это что, ключевая характеристика?

Ключевая характеристика прибить ко лбу томос и бегать по Украине. Кстати томос не им заслуженый.
p_a_l
 
Заблокований
Повідомлень: 1827
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:39

Нет, твою Юлю с зеленским, конечно Порошенко
svm30055
Аватар користувача
 
Повідомлень: 156
З нами з: 11.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:50

Re: Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опале

Патриот не тот, кто умиляется отечественному говну, а тот, кто видит недостатки своей страны и говоря о них, делает страну чище.
chumakcm1430
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 27.08.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 21:01

Re: Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опале

У лузерів завжди хтось винен, або обставини такі і ніколи він сам. Ви ще не платите 100% ціни послуг, а вже скиглите. Заробляйте більше і буде вам щастя, для бідних передбачені субсидії і спекуляції навколо цієї теми нічого не дадуть. Ціна на газ не впливає на електоральні вподобання. Дешевий газ та інше обіцяють популісти, а життя не таке, все має свою ціну. Отже, або заробляти більше, або їсти (споживати) менше.
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 534
З нами з: 05.03.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
  #12345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна поскаржилася в СОТ на нові санкції РФ щодо транзиту
R2 » Суб 16 лют, 2019 07:13
4 160
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лют, 2019 21:34
shapo
У КМДА розповіли, чому змінилася ціна на опалення
R2 » П'ят 15 лют, 2019 12:30
2 93
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 16:09
Patrick
Kyiv Smart City: у столиці тестують камери, що...
R2 » П'ят 15 лют, 2019 14:34
1 41
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 14:35
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67854)
17.02.2019 19:52
EximBonus Bot (87)
17.02.2019 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.