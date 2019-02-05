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Жителі столиці отримають нові
платіжки в лютому за опалення

Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:35

Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення

Пропонуємо до обговорення:
Кияни отримають в лютому нові платіжки за січень з підвищеними тарифами.

Дивися повний текст Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:35

Неужели после этого Пороха выберут?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:51

nalim - попытаются.
Люди холопского звания - сущие псы иногда; чем тяжелей наказание - тем им милей господа (Некрасов)
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:52

  nalim написав:еужели после этого Пороха выберут?

Неужели Порох выписывает счета?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:57

  nalim написав:Неужели после этого Пороха выберут?

А это что, ключевая характеристика?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:01

для бюджетных организаций и других потребителей тариф снижен на 17,1%
Зачем вкладывать деньги из бюджета когда их можно распилить. Пусть дурные платят.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:03

  Faceless написав:
  nalim написав:Неужели после этого Пороха выберут?

А это что, ключевая характеристика?

Ключевая характеристика прибить ко лбу томос и бегать по Украине. Кстати томос не им заслуженый.
p_a_l
 
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