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Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення
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Додано: Чет 14 лют, 2019 15:35
Пропонуємо до обговорення:
Кияни отримають в лютому нові платіжки за січень з підвищеними тарифами.
Дивися повний текст Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення
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R2
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Додано: Чет 14 лют, 2019 15:35
Неужели после этого Пороха выберут?
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nalim
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Додано: Чет 14 лют, 2019 15:51
nalim - попытаются.
Люди холопского звания - сущие псы иногда; чем тяжелей наказание - тем им милей господа (Некрасов)
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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zloy_ukr
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Додано: Чет 14 лют, 2019 15:52
nalim написав:
еужели после этого Пороха выберут?
Неужели Порох выписывает счета?
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dimo_0n
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Додано: Чет 14 лют, 2019 15:57
nalim написав:
Неужели после этого Пороха выберут?
А это что, ключевая характеристика?
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Faceless
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Додано: Чет 14 лют, 2019 16:01
для бюджетных организаций и других потребителей тариф снижен на 17,1%
Зачем вкладывать деньги из бюджета когда их можно распилить. Пусть дурные платят.
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p_a_l
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Додано: Чет 14 лют, 2019 16:03
Faceless написав: nalim написав:
Неужели после этого Пороха выберут?
А это что, ключевая характеристика?
Ключевая характеристика прибить ко лбу томос и бегать по Украине. Кстати томос не им заслуженый.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 17:17
Похоже украинское население решено принести в жертву
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Moimir
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Додано: Чет 14 лют, 2019 18:39
Нет, твою Юлю с зеленским, конечно Порошенко
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svm30055
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Додано: Чет 14 лют, 2019 19:50
Патриот не тот, кто умиляется отечественному говну, а тот, кто видит недостатки своей страны и говоря о них, делает страну чище.
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chumakcm1430
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