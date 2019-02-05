Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 21:01
Re: Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опале
У лузерів завжди хтось винен, або обставини такі і ніколи він сам. Ви ще не платите 100% ціни послуг, а вже скиглите. Заробляйте більше і буде вам щастя, для бідних передбачені субсидії і спекуляції навколо цієї теми нічого не дадуть. Ціна на газ не впливає на електоральні вподобання. Дешевий газ та інше обіцяють популісти, а життя не таке, все має свою ціну. Отже, або заробляти більше, або їсти (споживати) менше.
Додано: Чет 14 лют, 2019 22:37
Re: Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опале
Успокойся. В Беларуси жкх зимой стоят за двушку примерно 20$ причём всем. Делайте выводы.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 07:24
Вже 1 мільйон лузерів поїхали в Польшу. А більше працювати порадити може лише якась чинуша.
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