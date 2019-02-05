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Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лют, 2019 22:37
Успокойся. В Беларуси жкх зимой стоят за двушку примерно 20$ причём всем. Делайте выводы.
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Золотой батон
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 07:24
Всюдиносапхайчик написав:
У лузерів завжди хтось винен, або обставини такі і ніколи він сам. Ви ще не платите 100% ціни послуг, а вже скиглите. Заробляйте більше і буде вам щастя, для бідних передбачені субсидії і спекуляції навколо цієї теми нічого не дадуть. Ціна на газ не впливає на електоральні вподобання. Дешевий газ та інше обіцяють популісти, а життя не таке, все має свою ціну. Отже, або заробляти більше, або їсти (споживати) менше.
Вже 1 мільйон лузерів поїхали в Польшу. А більше працювати порадити може лише якась чинуша.
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BIGor
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:48
BIGor написав: Всюдиносапхайчик написав:
У лузерів завжди хтось винен, або обставини такі і ніколи він сам. Ви ще не платите 100% ціни послуг, а вже скиглите. Заробляйте більше і буде вам щастя, для бідних передбачені субсидії і спекуляції навколо цієї теми нічого не дадуть. Ціна на газ не впливає на електоральні вподобання. Дешевий газ та інше обіцяють популісти, а життя не таке, все має свою ціну. Отже, або заробляти більше, або їсти (споживати) менше.
Вже 1 мільйон лузерів поїхали в Польшу. А більше працювати порадити може лише якась чинуша.
Точно, поїхали у Польщу, щоб сплачувати ще дорожчі платіжки, ніж в Україні. Трудова міграція завжди була, є і буде. Моя порада - більше заробляти, а не працювати, відчуйте різницю. А у лузерів завжди хтось винен, наприклад, я, бо говорю неприємні речі, то простіше мене чинушею охрестити, ніж проблему в собі побачити.
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Всюдиносапхайчик
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:28
Всюдиносапхайчик написав: BIGor написав: Всюдиносапхайчик написав:
У лузерів завжди хтось винен, або обставини такі і ніколи він сам. Ви ще не платите 100% ціни послуг, а вже скиглите. Заробляйте більше і буде вам щастя, для бідних передбачені субсидії і спекуляції навколо цієї теми нічого не дадуть. Ціна на газ не впливає на електоральні вподобання. Дешевий газ та інше обіцяють популісти, а життя не таке, все має свою ціну. Отже, або заробляти більше, або їсти (споживати) менше.
Вже 1 мільйон лузерів поїхали в Польшу. А більше працювати порадити може лише якась чинуша.
Точно, поїхали у Польщу, щоб сплачувати ще дорожчі платіжки, ніж в Україні. Трудова міграція завжди була, є і буде. Моя порада - більше заробляти, а не працювати, відчуйте різницю. А у лузерів завжди хтось винен, наприклад, я, бо говорю неприємні речі, то простіше мене чинушею охрестити, ніж проблему в собі побачити.
Как я уже говорил в других темах раньше - полное копирование действий и лозунгов России. Петя идет ва-банк.
"Если не хватает денег - идите в бизнес". Именно так сравнительно недавно заявил премьер-министр у соседа на вопрос о том, как выживать учителям. Не прошло и года, как наши работники пера вовсю тоже советуют больше зарабатывать, если жить тяжело. Посмотрел бы я на Вас в случае, если бы вдруг все бюджетники разом взяли и "ушли в бизнес".
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Imp
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