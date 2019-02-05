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Жителі столиці отримають нові
платіжки в лютому за опалення

Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:37

Re: Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опале

Успокойся. В Беларуси жкх зимой стоят за двушку примерно 20$ причём всем. Делайте выводы.
Золотой батон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 07:24

  Всюдиносапхайчик написав:У лузерів завжди хтось винен, або обставини такі і ніколи він сам. Ви ще не платите 100% ціни послуг, а вже скиглите. Заробляйте більше і буде вам щастя, для бідних передбачені субсидії і спекуляції навколо цієї теми нічого не дадуть. Ціна на газ не впливає на електоральні вподобання. Дешевий газ та інше обіцяють популісти, а життя не таке, все має свою ціну. Отже, або заробляти більше, або їсти (споживати) менше.

Вже 1 мільйон лузерів поїхали в Польшу. А більше працювати порадити може лише якась чинуша.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:48

  BIGor написав:
  Всюдиносапхайчик написав:У лузерів завжди хтось винен, або обставини такі і ніколи він сам. Ви ще не платите 100% ціни послуг, а вже скиглите. Заробляйте більше і буде вам щастя, для бідних передбачені субсидії і спекуляції навколо цієї теми нічого не дадуть. Ціна на газ не впливає на електоральні вподобання. Дешевий газ та інше обіцяють популісти, а життя не таке, все має свою ціну. Отже, або заробляти більше, або їсти (споживати) менше.

Вже 1 мільйон лузерів поїхали в Польшу. А більше працювати порадити може лише якась чинуша.

Точно, поїхали у Польщу, щоб сплачувати ще дорожчі платіжки, ніж в Україні. Трудова міграція завжди була, є і буде. Моя порада - більше заробляти, а не працювати, відчуйте різницю. А у лузерів завжди хтось винен, наприклад, я, бо говорю неприємні речі, то простіше мене чинушею охрестити, ніж проблему в собі побачити.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:28

  Всюдиносапхайчик написав:
  BIGor написав:
  Всюдиносапхайчик написав:У лузерів завжди хтось винен, або обставини такі і ніколи він сам. Ви ще не платите 100% ціни послуг, а вже скиглите. Заробляйте більше і буде вам щастя, для бідних передбачені субсидії і спекуляції навколо цієї теми нічого не дадуть. Ціна на газ не впливає на електоральні вподобання. Дешевий газ та інше обіцяють популісти, а життя не таке, все має свою ціну. Отже, або заробляти більше, або їсти (споживати) менше.

Вже 1 мільйон лузерів поїхали в Польшу. А більше працювати порадити може лише якась чинуша.

Точно, поїхали у Польщу, щоб сплачувати ще дорожчі платіжки, ніж в Україні. Трудова міграція завжди була, є і буде. Моя порада - більше заробляти, а не працювати, відчуйте різницю. А у лузерів завжди хтось винен, наприклад, я, бо говорю неприємні речі, то простіше мене чинушею охрестити, ніж проблему в собі побачити.

Как я уже говорил в других темах раньше - полное копирование действий и лозунгов России. Петя идет ва-банк.
"Если не хватает денег - идите в бизнес". Именно так сравнительно недавно заявил премьер-министр у соседа на вопрос о том, как выживать учителям. Не прошло и года, как наши работники пера вовсю тоже советуют больше зарабатывать, если жить тяжело. Посмотрел бы я на Вас в случае, если бы вдруг все бюджетники разом взяли и "ушли в бизнес".
Imp
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:13

  Всюдиносапхайчик написав:Точно, поїхали у Польщу, щоб сплачувати ще дорожчі платіжки, ніж в Україні. Трудова міграція завжди була, є і буде. Моя порада - більше заробляти, а не працювати, відчуйте різницю. А у лузерів завжди хтось винен, наприклад, я, бо говорю неприємні речі, то простіше мене чинушею охрестити, ніж проблему в собі побачити.

Что там ваша Польша, добегают аж до Магадана. На Полиметалле работают в глубоком селе каждый месяц по 3-5 новых школьников с Украины, уезжают семьями.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:18

  Всюдиносапхайчик написав:У лузерів завжди хтось винен, або обставини такі і ніколи він сам. Ви ще не платите 100% ціни послуг, а вже скиглите. Заробляйте більше і буде вам щастя, для бідних передбачені субсидії і спекуляції навколо цієї теми нічого не дадуть. Ціна на газ не впливає на електоральні вподобання. Дешевий газ та інше обіцяють популісти, а життя не таке, все має свою ціну. Отже, або заробляти більше, або їсти (споживати) менше.

Вже 1 мільйон лузерів поїхали в Польшу. А більше працювати порадити може лише якась чинуша.[/quote]

Точно, поїхали у Польщу, щоб сплачувати ще дорожчі платіжки, ніж в Україні. Трудова міграція завжди була, є і буде. Моя порада - більше заробляти, а не працювати, відчуйте різницю. А у лузерів завжди хтось винен, наприклад, я, бо говорю неприємні речі, то простіше мене чинушею охрестити, ніж проблему в собі побачити.[/quote]

Как я уже говорил в других темах раньше - полное копирование действий и лозунгов России. Петя идет ва-банк.

"Если не хватает денег - идите в бизнес". Именно так сравнительно недавно заявил премьер-министр у соседа на вопрос о том, как выживать учителям. Не прошло и года, как наши работники пера вовсю тоже советуют больше зарабатывать, если жить тяжело. Посмотрел бы я на Вас в случае, если бы вдруг все бюджетники разом взяли и "ушли в бизнес".[/quote]

Всі ніколи не підуть, бо щоб піти, треба на це наважитися, а багатьом це не по силах, а значній частині це не дозволить почуття внутрішньої відповідальності. Я висловлюю власну точку зору і вона не обов'язково повинна всім подобатися. Я хотів би, щоб в усіх все було добре, але так не буває. А людей запрограмували бути нещасними (навіть не бути, а відчувати себе нещасними) та злими через пропаганду зневаги та зневіри у значній частині ЗМІ, їх і досі привчають до думки, що в усьому хтось винен, як про кран і воду, яку хтось випив, завжди хтось, а не він чи вона сама не відірвали свою прілу сраку від поверхні, у чому і є ключ до вирішення більшості особистих проблем.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:31

Всюдиносапхайчик
У лузерів завжди хтось винен, або обставини такі і ніколи він сам. Ви ще не платите 100% ціни послуг, а вже скиглите. Заробляйте більше і буде вам щастя, для бідних передбачені субсидії і спекуляції навколо цієї теми нічого не дадуть. Ціна на газ не впливає на електоральні вподобання. Дешевий газ та інше обіцяють популісти, а життя не таке, все має свою ціну. Отже, або заробляти більше, або їсти (споживати) менше.

Это позиция человека, которого можно нагибать до бесконечности.
Я, например, не хочу платить монополиям и переоборудую свой частный дом на "пассивный".
(Это старая технология, позволяет тратить энергоносители, в разы меньше )
Если поднимут налог на недвижимость -- уеду из страны.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:36

  27661 написав:Всюдиносапхайчик
У лузерів завжди хтось винен, або обставини такі і ніколи він сам. Ви ще не платите 100% ціни послуг, а вже скиглите. Заробляйте більше і буде вам щастя, для бідних передбачені субсидії і спекуляції навколо цієї теми нічого не дадуть. Ціна на газ не впливає на електоральні вподобання. Дешевий газ та інше обіцяють популісти, а життя не таке, все має свою ціну. Отже, або заробляти більше, або їсти (споживати) менше.

Это позиция человека, которого можно нагибать до бесконечности.
Я, например, не хочу платить монополиям и переоборудую свой частный дом на "пассивный".
(Это старая технология, позволяет тратить энергоносители, в разы меньше )
Если поднимут налог на недвижимость -- уеду из страны.

Не проймете, это зомбо. Кто-то и правда не переступит через то, чтобы ехать и подтирать задницу престарелому итальянцу, бросив здесь своих детей на года, а потом еще и "выйти" за него замуж и остаться. Или вернуться и ходить здесь по помойкам, случаи не единичные. Для своей жены он бы был согласен и на такое, это его выбор.
Но так или иначе, страну покинут многие и тогда здесь реально нечего будет делать.
Все пойдет с молотка. Процесс запущен, нужно только поддержать вторым сроком, а потом хозяева разъедутся по своим виллам Европы и Штатов.
Зомбо даже не понимает, что бюджетники коих не мало имеют зарплаты рассчитанные от эфемерных величин, прожиточный минимум не включает в себя никаких тарифов и платежей. Тарифы никоим образом не привязаны к зарплатам. Откуда могут быть какие то соц. гарантии. Такое впечатление что в стране нашествие де***.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:59

Re: Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опале

Частково праві і одні, і другі - але не розуміють один одного ...
Заробляти більше ніби-то і можна ( хоч і не завжди ) - але не постійно - тільки тимчасово - або переходити в інші категорії працівників . А це вже інша психологія у людини ... Екстенсивні методи заробляння - неможливо витримати довго (організм забунтує) . А от розвалити монополії , чи олігархат ... Хтось хоч раз спробував організувати страйк для захисту своїх інтересів ? Офіційно чи неофіційно ? Само впаде в руки ? Ага ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:05

  Puente написав:Частково праві і одні, і другі - але не розуміють один одного ...
Заробляти більше ніби-то і можна ( хоч і не завжди ) - але не постійно - тільки тимчасово - або переходити в інші категорії працівників . А це вже інша психологія у людини ... Екстенсивні методи заробляння - неможливо витримати довго (організм забунтує) . А от розвалити монополії , чи олігархат ... Хтось хоч раз спробував організувати страйк для захисту своїх інтересів ? Офіційно чи неофіційно ? Само впаде в руки ? Ага ...

Да людям все одно, как овцы. Не нашел даже желающих со всего 9 этажного дома, хоть люди живут разные, кто заинтересовался бы, есть у нас счетчик на тепло или уже давно ушел в небытие. Выяснить вопрос, как и что насчитывают, почему. Нет. Правды говорят не добьешься, сколько сможем столько будем платить.
Психология холопа с рудиментом независимости.

По сабжу. Когда массово станут пилить батареи, это будет лучшей защитой своих интересов.
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