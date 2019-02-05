Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення

Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:18

Всюдиносапхайчик написав: У лузерів завжди хтось винен, або обставини такі і ніколи він сам. Ви ще не платите 100% ціни послуг, а вже скиглите. Заробляйте більше і буде вам щастя, для бідних передбачені субсидії і спекуляції навколо цієї теми нічого не дадуть. Ціна на газ не впливає на електоральні вподобання. Дешевий газ та інше обіцяють популісти, а життя не таке, все має свою ціну. Отже, або заробляти більше, або їсти (споживати) менше. У лузерів завжди хтось винен, або обставини такі і ніколи він сам. Ви ще не платите 100% ціни послуг, а вже скиглите. Заробляйте більше і буде вам щастя, для бідних передбачені субсидії і спекуляції навколо цієї теми нічого не дадуть. Ціна на газ не впливає на електоральні вподобання. Дешевий газ та інше обіцяють популісти, а життя не таке, все має свою ціну. Отже, або заробляти більше, або їсти (споживати) менше.

Вже 1 мільйон лузерів поїхали в Польшу. А більше працювати порадити може лише якась чинуша.[/quote]Точно, поїхали у Польщу, щоб сплачувати ще дорожчі платіжки, ніж в Україні. Трудова міграція завжди була, є і буде. Моя порада - більше заробляти, а не працювати, відчуйте різницю. А у лузерів завжди хтось винен, наприклад, я, бо говорю неприємні речі, то простіше мене чинушею охрестити, ніж проблему в собі побачити.[/quote]Как я уже говорил в других темах раньше - полное копирование действий и лозунгов России. Петя идет ва-банк."Если не хватает денег - идите в бизнес". Именно так сравнительно недавно заявил премьер-министр у соседа на вопрос о том, как выживать учителям. Не прошло и года, как наши работники пера вовсю тоже советуют больше зарабатывать, если жить тяжело. Посмотрел бы я на Вас в случае, если бы вдруг все бюджетники разом взяли и "ушли в бизнес".[/quote]Всі ніколи не підуть, бо щоб піти, треба на це наважитися, а багатьом це не по силах, а значній частині це не дозволить почуття внутрішньої відповідальності. Я висловлюю власну точку зору і вона не обов'язково повинна всім подобатися. Я хотів би, щоб в усіх все було добре, але так не буває. А людей запрограмували бути нещасними (навіть не бути, а відчувати себе нещасними) та злими через пропаганду зневаги та зневіри у значній частині ЗМІ, їх і досі привчають до думки, що в усьому хтось винен, як про кран і воду, яку хтось випив, завжди хтось, а не він чи вона сама не відірвали свою прілу сраку від поверхні, у чому і є ключ до вирішення більшості особистих проблем.