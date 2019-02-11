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Жителі столиці отримають нові
платіжки в лютому за опалення

Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:33

  nalim написав:Неужели после этого Пороха выберут?

Ну пока это ему больше в "+", а не в минус. Никакой шары и тупого популизма. Цены повышать перед выборами - не все решаются.
Естественно, для тех кто умеет думать.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:01

Тарифи на опалення (для споживачів без лічильників) – 38,50 гривень за кв. м в опалювальний. сезон.

Дороговато. Впрочем, и нынешний нижегородский тариф (27 руб/м2) я считаю завышенным - мало того, что приходиться постоянно прикрывать вентили, чтобы избавиться от +24 в квартире, так еще и минимум половина тепла теряется при транспортировке. Правда, по итогам 18-го сделали перерасчет - платежка в январе была на 2000 меньше обычной
Волгарь
 
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