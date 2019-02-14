Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення
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Волгарь написав: Странно, что жильцы Вашего дома не ставят счетчики - реальный расход будет минимум вдвое меньше. Любые затраты окупятся максимум за 2 сезона.
Для наших реалий некорректный вывод: когда у нас в доме не было счетчика платили только на 30% больше чем когда он появился. Проблема в том, что нет никакой возможности "прикрутить" вентиль на входе в дом и таким образом платить меньше. А топят у нас так, словно Сибирь за окном: руку невозможно удержать на батарее, отсюда и платежки дикие...
Точно, в єтом году теплые недели жарили без разницы, в прошлом году в апреле топили, как зимой. Писали обращение, а у них план, истратить полученное.
Watcher написав:Проблема в том, что нет никакой возможности "прикрутить" вентиль на входе в дом
почему не прикрутить? У нас счетчик регулируемый от 1-2-..-9 значения. Конечно надо что бы кто то смотрел на термометр и таскал зад регулируя температуру..Я например ждунам влупил на максимум в этом месяце и не трогал.. ни один паразит с 9 этажей так попой и не пошевелил.. к этому добавились новые цены из за подорожания газа... теперь с запасом попкорна смотрю на групповой вой ждунов на тему - а как дорого)). И пофиг ни у кого минимального проблеска мысли ходить и регулировать нету)).
ruvex написав:Дороговато. Впрочем, и нынешний нижегородский тариф (27 руб/м2) я считаю завышенным - мало того, что приходиться постоянно прикрывать вентили, чтобы избавиться от +24 в квартире, так еще и минимум половина тепла теряется при транспортировке. Правда, по итогам 18-го сделали перерасчет - платежка в январе была на 2000 меньше обычной
По новой платежке за прошлый месяц 40.6983 грн/м2.
Т.е. почти 100 рублей? Странно, что жильцы Вашего дома не ставят счетчики - реальный расход будет минимум вдвое меньше. Любые затраты окупятся максимум за 2 сезона.[/quote] Не окупятся. За январь 1480 грн. за 54 м2. И это две батареи на 3 стоят, одна вообще закручена.
Аlександр написав:Особенно позабавят те, которые сидят на унизительных субсидиальных подачках и проголосуют за поросенка. Ну как можно голосовать за того и тех, кто довел тебя до нищебродства?
Есть и нормально пристроившиеся. Вот на первом этаже один такой строитель сидит в Чехии, она дома с ребенком ни в чем себе не отказывают плюс субсидия которая у них покрывает с переплатой, в отличие от пенсионерки которая получает 9846 на отопительный сезон.
Аlександр написав:Особенно позабавят те, которые сидят на унизительных субсидиальных подачках и проголосуют за поросенка. Ну как можно опять выбирать тех и того, кто довел тебя до нищебродства
У них железный аргумент: если бы не Порох, то сейчас бы тут был путлер со всеми вытекающими. Кто против Пороха - сепар, против Украины, не патриот, ватник и прочее, прочее, прочее... Проблема в том, что многие искренне в эту мантру верят и ей поклоняются. Как сказала одна знакомая, если ты сейчас против власти, то чувствуешь себя евреем во время немецкой оккупации Киева. Я даже не знаю, что на это ответить.