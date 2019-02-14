Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення

Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:56

Watcher написав: Проблема в том, что нет никакой возможности "прикрутить" вентиль на входе в дом Проблема в том, что нет никакой возможности "прикрутить" вентиль на входе в дом

почему не прикрутить? У нас счетчик регулируемый от 1-2-..-9 значения. Конечно надо что бы кто то смотрел на термометр и таскал зад регулируя температуру..Я например ждунам влупил на максимум в этом месяце и не трогал.. ни один паразит с 9 этажей так попой и не пошевелил.. к этому добавились новые цены из за подорожания газа... теперь с запасом попкорна смотрю на групповой вой ждунов на тему - а как дорого)). И пофиг ни у кого минимального проблеска мысли ходить и регулировать нету)).