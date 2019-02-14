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Жителі столиці отримають нові
платіжки в лютому за опалення

Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:53

  Watcher написав:
  Волгарь написав: Странно, что жильцы Вашего дома не ставят счетчики - реальный расход будет минимум вдвое меньше. Любые затраты окупятся максимум за 2 сезона.

Для наших реалий некорректный вывод: когда у нас в доме не было счетчика платили только на 30% больше чем когда он появился. Проблема в том, что нет никакой возможности "прикрутить" вентиль на входе в дом и таким образом платить меньше. А топят у нас так, словно Сибирь за окном: руку невозможно удержать на батарее, отсюда и платежки дикие...

Точно, в єтом году теплые недели жарили без разницы, в прошлом году в апреле топили, как зимой. Писали обращение, а у них план, истратить полученное.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:54

  SMOKE написав:
  nalim написав:Неужели после этого Пороха выберут?

Ну пока это ему больше в "+", а не в минус. Никакой шары и тупого популизма. Цены повышать перед выборами - не все решаются.
Естественно, для тех кто умеет думать.

В чем "+"? Можно только догадываться, что будет после выборов.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:56

Re: Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опале

  Watcher написав:Проблема в том, что нет никакой возможности "прикрутить" вентиль на входе в дом
почему не прикрутить? У нас счетчик регулируемый от 1-2-..-9 значения. Конечно надо что бы кто то смотрел на термометр и таскал зад регулируя температуру..Я например ждунам влупил на максимум в этом месяце и не трогал.. ни один паразит с 9 этажей так попой и не пошевелил.. к этому добавились новые цены из за подорожания газа... теперь с запасом попкорна смотрю на групповой вой ждунов на тему - а как дорого)). И пофиг ни у кого минимального проблеска мысли ходить и регулировать нету)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:58

  Волгарь написав:
  ruvex написав:Дороговато. Впрочем, и нынешний нижегородский тариф (27 руб/м2) я считаю завышенным - мало того, что приходиться постоянно прикрывать вентили, чтобы избавиться от +24 в квартире, так еще и минимум половина тепла теряется при транспортировке. Правда, по итогам 18-го сделали перерасчет - платежка в январе была на 2000 меньше обычной

По новой платежке за прошлый месяц 40.6983 грн/м2.

Т.е. почти 100 рублей? Странно, что жильцы Вашего дома не ставят счетчики - реальный расход будет минимум вдвое меньше. Любые затраты окупятся максимум за 2 сезона.[/quote]
Не окупятся. За январь 1480 грн. за 54 м2. И это две батареи на 3 стоят, одна вообще закручена.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:01

  nalim написав: За январь 1480 грн. за 54 м2. И это две батареи на 3 стоят, одна вообще закручена.

За январь 2644 на 65 м2.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:01

  zloy_ukr написав:
  nalim написав:Неужели после этого Пороха выберут?

nalim - попытаются.
Люди холопского звания - сущие псы иногда; чем тяжелей наказание - тем им милей господа (Некрасов)

Особенно позабавят те, которые сидят на унизительных субсидиальных подачках и проголосуют за поросенка. Ну как можно опять выбирать тех и того, кто довел тебя до нищебродства :roll:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:09

  Аlександр написав:Особенно позабавят те, которые сидят на унизительных субсидиальных подачках и проголосуют за поросенка. Ну как можно голосовать за того и тех, кто довел тебя до нищебродства?

Есть и нормально пристроившиеся. Вот на первом этаже один такой строитель сидит в Чехии, она дома с ребенком ни в чем себе не отказывают плюс субсидия которая у них покрывает с переплатой, в отличие от пенсионерки которая получает 9846 на отопительный сезон.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:17

  Аlександр написав:Особенно позабавят те, которые сидят на унизительных субсидиальных подачках и проголосуют за поросенка. Ну как можно опять выбирать тех и того, кто довел тебя до нищебродства :roll:

У них железный аргумент: если бы не Порох, то сейчас бы тут был путлер со всеми вытекающими. Кто против Пороха - сепар, против Украины, не патриот, ватник и прочее, прочее, прочее... Проблема в том, что многие искренне в эту мантру верят и ей поклоняются.
Как сказала одна знакомая, если ты сейчас против власти, то чувствуешь себя евреем во время немецкой оккупации Киева. Я даже не знаю, что на это ответить.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:22

Re: Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опале

  Watcher написав:то чувствуешь себя евреем во время немецкой оккупации Киева.
а представляете, что чувствует львовский еврей которому эта власть как то не очень?)
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:22

Re: Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опале

  Watcher написав:Как сказала одна знакомая, если ты сейчас против власти, то чувствуешь себя евреем во время немецкой оккупации Киева. Я даже не знаю, что на это ответить.

Очевидно, що всі києвські євреї тусуються на цьому форумі. :)
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