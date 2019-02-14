RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Жителі столиці отримають нові
платіжки в лютому за опалення

Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:23

  Watcher написав:У них железный аргумент: если бы не Порох, то сейчас бы тут был путлер со всеми вытекающими. Кто против Пороха - сепар, против Украины, не патриот, ватник и прочее, прочее, прочее... Проблема в том, что многие искренне в эту мантру верят и ей поклоняются.

Потому что большая часть просто забитые и невежественные, как минимум.
И не могут или не хотят, что еще хуже, отделить зерна от плевел.
Овцы они и есть овцы, хоть в стаде, хоть без него.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7244
З нами з: 03.11.08
Подякував: 416 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
1
1
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: max_us_ua, Волгарь і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Kyiv Smart City: у столиці тестують камери, що...
R2 » П'ят 15 лют, 2019 14:34
1 14
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 14:35
p_a_l
У КМДА розповіли, чому змінилася ціна на опалення
R2 » П'ят 15 лют, 2019 12:30
1 49
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 12:46
Igorten
Експерт розповів, що робити, коли не приходять платіжки...
R2 » Сер 13 лют, 2019 20:04
2 77
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 14:45
rils33

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Південний (784)
15.02.2019 14:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.