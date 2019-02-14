Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення

Потому что большая часть просто забитые и невежественные, как минимум.
И не могут или не хотят, что еще хуже, отделить зерна от плевел.
Овцы они и есть овцы, хоть в стаде, хоть без него.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:23
Потому что большая часть просто забитые и невежественные, как минимум.
И не могут или не хотят, что еще хуже, отделить зерна от плевел.
Овцы они и есть овцы, хоть в стаде, хоть без него.
Black Jack - White Business
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