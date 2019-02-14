RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Жителі столиці отримають нові
платіжки в лютому за опалення

Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:23

  Watcher написав:У них железный аргумент: если бы не Порох, то сейчас бы тут был путлер со всеми вытекающими. Кто против Пороха - сепар, против Украины, не патриот, ватник и прочее, прочее, прочее... Проблема в том, что многие искренне в эту мантру верят и ей поклоняются.

Потому что большая часть просто забитые и невежественные, как минимум.
И не могут или не хотят, что еще хуже, отделить зерна от плевел.
Овцы они и есть овцы, хоть в стаде, хоть без него.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7245
З нами з: 03.11.08
Подякував: 416 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:28

  Watcher написав:
  Аlександр написав:Особенно позабавят те, которые сидят на унизительных субсидиальных подачках и проголосуют за поросенка. Ну как можно опять выбирать тех и того, кто довел тебя до нищебродства :roll:

У них железный аргумент: если бы не Порох, то сейчас бы тут был путлер со всеми вытекающими. Кто против Пороха - сепар, против Украины, не патриот, ватник и прочее, прочее, прочее... Проблема в том, что многие искренне в эту мантру верят и ей поклоняются.

А в действительности вся реакция России сводится к...
Представьте ситуацию, нацики стаей, как всегда со спины напали на одного, кто не с ними. Значит, повалили его на землю и давай метелить, попутно обобрав карманы. В это время мимо Валуев проходил, который вместо того, чтобы им сразу навалять мизинцем одной левой, достал смартфон и давай снимать происходящее с online-трансляцией на российские политшоу вроде "Вата покажет!", "Вата с Владимиром Соловьевым", "60 минут с Няшкой и Степашкой" или же супружеской четой ведущих, которых в собственной студии строят даже капитально осевшие там порохоботы. Видели бы, как там Охрименко расцвел и зажигает, которого, получается здесь ни за что с*ки зачмырили :oops:

А Валуев тем временем все снимает и снимает, топает ногами и приговаривает (голосом Лаврова или своим):
- Что вы делаете? Как так можно? Это против правил. В боксе таких ударов нет. Я буду жаловаться в Международную федерацию бокса!

Короче, вся реакция России это: "Давайте поговорим..." или "Тема нашего сегодняшнего разговора...".
Аlександр
 
Повідомлень: 3087
З нами з: 10.04.08
Подякував: 105 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Patrick, ZINCHENKO і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У КМДА розповіли, чому змінилася ціна на опалення
R2 » П'ят 15 лют, 2019 12:30
2 63
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 16:09
Patrick
Kyiv Smart City: у столиці тестують камери, що...
R2 » П'ят 15 лют, 2019 14:34
1 22
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лют, 2019 14:35
p_a_l
Експерт розповів, що робити, коли не приходять платіжки...
R2 » Сер 13 лют, 2019 20:04
2 77
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 14:45
rils33

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.