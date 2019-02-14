Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення

Потому что большая часть просто забитые и невежественные, как минимум.
И не могут или не хотят, что еще хуже, отделить зерна от плевел.
Овцы они и есть овцы, хоть в стаде, хоть без него.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:23
Потому что большая часть просто забитые и невежественные, как минимум.
И не могут или не хотят, что еще хуже, отделить зерна от плевел.
Овцы они и есть овцы, хоть в стаде, хоть без него.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:28
А в действительности вся реакция России сводится к...
Представьте ситуацию, нацики стаей, как всегда со спины напали на одного, кто не с ними. Значит, повалили его на землю и давай метелить, попутно обобрав карманы. В это время мимо Валуев проходил, который вместо того, чтобы им сразу навалять мизинцем одной левой, достал смартфон и давай снимать происходящее с online-трансляцией на российские политшоу вроде "Вата покажет!", "Вата с Владимиром Соловьевым", "60 минут с Няшкой и Степашкой" или же супружеской четой ведущих, которых в собственной студии строят даже капитально осевшие там порохоботы. Видели бы, как там Охрименко расцвел и зажигает, которого, получается здесь ни за что с*ки зачмырили
А Валуев тем временем все снимает и снимает, топает ногами и приговаривает (голосом Лаврова или своим):
- Что вы делаете? Как так можно? Это против правил. В боксе таких ударов нет. Я буду жаловаться в Международную федерацию бокса!
Короче, вся реакция России это: "Давайте поговорим..." или "Тема нашего сегодняшнего разговора...".
|