Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення
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Watcher написав:У них железный аргумент: если бы не Порох, то сейчас бы тут был путлер со всеми вытекающими. Кто против Пороха - сепар, против Украины, не патриот, ватник и прочее, прочее, прочее... Проблема в том, что многие искренне в эту мантру верят и ей поклоняются.
Потому что большая часть просто забитые и невежественные, как минимум. И не могут или не хотят, что еще хуже, отделить зерна от плевел. Овцы они и есть овцы, хоть в стаде, хоть без него.
Аlександр написав:Особенно позабавят те, которые сидят на унизительных субсидиальных подачках и проголосуют за поросенка. Ну как можно опять выбирать тех и того, кто довел тебя до нищебродства
У них железный аргумент: если бы не Порох, то сейчас бы тут был путлер со всеми вытекающими. Кто против Пороха - сепар, против Украины, не патриот, ватник и прочее, прочее, прочее... Проблема в том, что многие искренне в эту мантру верят и ей поклоняются.
А в действительности вся реакция России сводится к... Представьте ситуацию, нацики стаей, как всегда со спины напали на одного, кто не с ними. Значит, повалили его на землю и давай метелить, попутно обобрав карманы. В это время мимо Валуев проходил, который вместо того, чтобы им сразу навалять мизинцем одной левой, достал смартфон и давай снимать происходящее с online-трансляцией на российские политшоу вроде "Вата покажет!", "Вата с Владимиром Соловьевым", "60 минут с Няшкой и Степашкой" или же супружеской четой ведущих, которых в собственной студии строят даже капитально осевшие там порохоботы. Видели бы, как там Охрименко расцвел и зажигает, которого, получается здесь ни за что с*ки зачмырили
А Валуев тем временем все снимает и снимает, топает ногами и приговаривает (голосом Лаврова или своим): - Что вы делаете? Как так можно? Это против правил. В боксе таких ударов нет. Я буду жаловаться в Международную федерацию бокса!
Короче, вся реакция России это: "Давайте поговорим..." или "Тема нашего сегодняшнего разговора...".
Аlександр написав:Особенно позабавят те, которые сидят на унизительных субсидиальных подачках и проголосуют за поросенка. Ну как можно голосовать за того и тех, кто довел тебя до нищебродства?
Есть и нормально пристроившиеся. Вот на первом этаже один такой строитель сидит в Чехии, она дома с ребенком ни в чем себе не отказывают плюс субсидия которая у них покрывает с переплатой, в отличие от пенсионерки которая получает 9846 на отопительный сезон.
Знаю такого же, отличие только в том, что в этом году без субсидии сидит и работает по месту. Зато вместо копейки уже красивенькая дачия..
Вот я и думаю, смог бы он без государственной помощи прожить предыдущие 2-3 года или нет Ну и конечно же по сравнению с пенсионерами гораздо выше субсидия.. Годик пройдет, наверняка опять на субсидии сидеть будет