Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення

Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:28

Watcher написав: Аlександр написав: Особенно позабавят те, которые сидят на унизительных субсидиальных подачках и проголосуют за поросенка. Ну как можно опять выбирать тех и того, кто довел тебя до нищебродства Особенно позабавят те, которые сидят на унизительных субсидиальных подачках и проголосуют за поросенка. Ну как можно опять выбирать тех и того, кто довел тебя до нищебродства

У них железный аргумент: если бы не Порох, то сейчас бы тут был путлер со всеми вытекающими. Кто против Пороха - сепар, против Украины, не патриот, ватник и прочее, прочее, прочее... Проблема в том, что многие искренне в эту мантру верят и ей поклоняются. У них железный аргумент: если бы не Порох, то сейчас бы тут был путлер со всеми вытекающими. Кто против Пороха - сепар, против Украины, не патриот, ватник и прочее, прочее, прочее... Проблема в том, что многие искренне в эту мантру верят и ей поклоняются.

А в действительности вся реакция России сводится к...Представьте ситуацию, нацики стаей, как всегда со спины напали на одного, кто не с ними. Значит, повалили его на землю и давай метелить, попутно обобрав карманы. В это время мимо Валуев проходил, который вместо того, чтобы им сразу навалять мизинцем одной левой, достал смартфон и давай снимать происходящее с online-трансляцией на российские политшоу вроде "Вата покажет!", "Вата с Владимиром Соловьевым", "60 минут с Няшкой и Степашкой" или же супружеской четой ведущих, которых в собственной студии строят даже капитально осевшие там порохоботы. Видели бы, как там Охрименко расцвел и зажигает, которого, получается здесь ни за что с*ки зачмырилиА Валуев тем временем все снимает и снимает, топает ногами и приговаривает (голосом Лаврова или своим):- Что вы делаете? Как так можно? Это против правил. В боксе таких ударов нет. Я буду жаловаться в Международную федерацию бокса!Короче, вся реакция России это: "Давайте поговорим..." или "Тема нашего сегодняшнего разговора...".