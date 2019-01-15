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Лідери АЗС за якістю палива
- дослідження (інфографіка)

Лідери АЗС за якістю палива - дослідження (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:29

Лідери АЗС за якістю палива - дослідження (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Водії в Києві в середньому користуються автомобілем 4 рази на тиждень.

Дивися повний текст Лідери АЗС за якістю палива - дослідження (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:29

тупая заказуха.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:35

Re: Лідери АЗС за якістю палива - дослідження (інфографіка)

Sokar значно гірше КЛО ? Ніколи такого не чув ...
Puente
 
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