Водії в Києві в середньому користуються автомобілем 4 рази на тиждень.
Дивися повний текст Лідери АЗС за якістю палива - дослідження (інфографіка).
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Додано: Чет 14 лют, 2019 16:29
Лідери АЗС за якістю палива - дослідження (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лідери АЗС за якістю палива - дослідження (інфографіка).
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:35
Re: Лідери АЗС за якістю палива - дослідження (інфографіка)
Sokar значно гірше КЛО ? Ніколи такого не чув ...
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:35
Интересно они фракционный состав проверили или октановое число? И кто проверял? Независимых проверяющих (инспекций) качество топлива в данной стране нет. Я так понимаю о качестве топлива судили чисто по мнению потребителей. Но если допустим добавить побольше спирта и еще пару хим. смесей то можно добиться действительно высокого октанового числа, но последствия от длительного использования такого топлива для ДВС могут быть очень плачевными. А паспорта качества пишутся лабораториями самих компаний содержащих эти сети.
Додано: Чет 14 лют, 2019 19:04
А почему не указана таблица с результатами проверки??? Где реальное октановое число, наличие серы, наличие спирта, присадки и т.п.???
Без конкретики это вообще ни о чем. С учетом отсутствия корреляции с ценами такая статистика выглядит странно.
P.S.Давайте считать ВОГ лучшими! Почему??? А давайте! А почему они лучшие? А потому!(С)
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