RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Лідери АЗС за якістю палива
- дослідження (інфографіка)

Лідери АЗС за якістю палива - дослідження (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:29

Лідери АЗС за якістю палива - дослідження (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Водії в Києві в середньому користуються автомобілем 4 рази на тиждень.

Дивися повний текст Лідери АЗС за якістю палива - дослідження (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87322
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:29

тупая заказуха.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10300
З нами з: 30.12.09
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1921 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 16:35

Re: Лідери АЗС за якістю палива - дослідження (інфографіка)

Sokar значно гірше КЛО ? Ніколи такого не чув ...
Puente
 
Повідомлень: 1532
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:35

Интересно они фракционный состав проверили или октановое число? И кто проверял? Независимых проверяющих (инспекций) качество топлива в данной стране нет. Я так понимаю о качестве топлива судили чисто по мнению потребителей. Но если допустим добавить побольше спирта и еще пару хим. смесей то можно добиться действительно высокого октанового числа, но последствия от длительного использования такого топлива для ДВС могут быть очень плачевными. А паспорта качества пишутся лабораториями самих компаний содержащих эти сети.
butok1201
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 21.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:04

Да,особенно ОККО))Хуже ДТ наверное только у ANP!!!!
seriydslvylkov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:04

А почему не указана таблица с результатами проверки??? Где реальное октановое число, наличие серы, наличие спирта, присадки и т.п.???
Без конкретики это вообще ни о чем. С учетом отсутствия корреляции с ценами такая статистика выглядит странно.
P.S.Давайте считать ВОГ лучшими! Почему??? А давайте! А почему они лучшие? А потому!(С)
Watcher
 
Повідомлень: 2007
З нами з: 31.05.09
Подякував: 198 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 19:50

"Заказуха" от КЛО. Предлагаю просто, хоть раз, понюхать, чем отдает бензин от КЛО. Взять канистерку, а затем понюхать: такого дурманящего количества серы (или нафталина?) не унюхаете ни в одном бензине.
alzhoga
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 20:52

Статья ни о чём.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6480
З нами з: 30.11.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 21:21

  alzhoga написав:"Заказуха" от КЛО. Предлагаю просто, хоть раз, понюхать, чем отдает бензин от КЛО. Взять канистерку, а затем понюхать: такого дурманящего количества серы (или нафталина?) не унюхаете ни в одном бензине.

Согласен с вами. Сначала можно подумать, что заказчик ВОГ. Но у ВОГа топливо еще более-менее, хотя и похуже чем чем у ОККО и Сокара. Но Клопы в лидерах?!
DONALD
 
Повідомлень: 75
З нами з: 23.06.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ZINCHENKO і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Яку роботу шукають випускники вузів (дослідження)
R2 » Пон 28 січ, 2019 13:12
8 428
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 11:36
sequence
Бізнес очікує 30 гривень за долар (інфографіка)
R2 » П'ят 18 січ, 2019 05:18
2 512
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 січ, 2019 10:51
Gastarbaiter
Хто не отримає пенсію у 2019 році (інфографіка)
R2 » Вів 15 січ, 2019 13:25
9 879
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 січ, 2019 13:37
AlifeSoft

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.