RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Лідери АЗС за якістю палива
- дослідження (інфографіка)

Лідери АЗС за якістю палива - дослідження (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:45

Re: Лідери АЗС за якістю палива - дослідження (інфографіка)

  alzhoga написав:"Заказуха" от КЛО. Предлагаю просто, хоть раз, понюхать, чем отдает бензин от КЛО. Взять канистерку, а затем понюхать: такого дурманящего количества серы (или нафталина?) не унюхаете ни в одном бензине.

Возможно. А какой именно бензин нюхали ? У них есть и Литва, и Белоруссия, и даже Украина. Слабо уточнить ?
Кстати, газ у них самый лучший. Мои фильтра убеждают меня в этом каждые 15 тыс.км., ГБОшники говорят - "не вздумай что-то менять, не надо экспериментов, потом будет дороже в ремонте". Уже 150 тыс.км. прошёл на ОДНОМ комплекте форсункок (не скажу каких!) и катаюсь дальше. Кто "в теме", те поняли что это значит.
LutsMan
 
Повідомлень: 561
З нами з: 10.06.08
Подякував: 149 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:55

Согласен с alzhoga. Всегда заправлялся на КЛО, только потому, что это мой первый автомобиль и хозяин, который мне его продавал, сказал заправляйся на КЛО и всё будет ок. Я, так как это первый автомобиль, конечно ухаживаю, все самое лучшее, не считаю копейки и заправляю самый самый (вентус 95). И буквально месяц назад, у меня лопает топливный шланг на ходу по трассе со включенной печкой. За несколько секунд в салоне чуть все не задохнулись, такая вонь ацетона или ещё какой-то хери, просто нереально. Потом ещё с неделю всё воняло в гараже. Решил я выездить этот ацетон и заправился на окко. Специально открыл бак и вспомнился запах бензина с детства, не совсем, но близко. И динамика авто конечно зрительно улучшилась.
wataman_ivan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 14.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:58

Бензином заправляют транспортные средства – 64%. В то же время 18% респондентов покупают газ и 17% – дизельное топливо.
А что делает 1% остальных респондентов? Наверное заряжают качественным электричеством свои электромобили.
wataman_ivan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 14.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:26

  wataman_ivan написав:... заправляю самый самый (вентус 95)... За несколько секунд в салоне чуть все не задохнулись, такая вонь ацетона или ещё какой-то хери, просто нереально.

Ну, собственно, ДА. Литовский Вентус идёт с моющими присадками, которые по сути близко к ацетону стоят. Понюхайте любой "раскоксовыватель" - запаз будет аналогичный. Не берите бензин с присадками, если собираетесь его нюхать. Я беру обычный ЕВРО95. При замене топливного фильтра приходится иногда "нюхнуть бензу"- ДА, советский бензин напоминает слабо и что ? В СССР народ маргарином кормили и комбижиром (сам его наелся на всю оставшуюся жизнь), так что теперь кричать "в СССР всё было самое лучшее, а остально е г@BH0" ?

  wataman_ivan написав: И динамика авто конечно зрительно улучшилась.

У меня после мойки авто, особенно с воском, всегда динамика улучшается :)

Кстати, рекомендую прочитать - https://www.drive2.ru/l/519115724430508855/
LutsMan
 
Повідомлень: 561
З нами з: 10.06.08
Подякував: 149 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:56

  seriydslvylkov написав:Да,особенно ОККО))Хуже ДТ наверное только у ANP!!!!

Как раз на ОККО и Авиас/АНП самый нормальный дизель
Vint
 
Повідомлень: 1058
З нами з: 14.07.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:48

тупая заказуха.
что касается качества - потребитель выбирает, в основном, субъективно.
например, мои ТС "не едут" и расход выше на топливе от ОККО, БРСМ (брсм и газ тоже дрянь)
мустанг от Шелл - мембрану топливного насоса "съел" - зато как летала ласточка моя :)
не скажу где заправляюсь (дабы не обвинили в рекламе) - 14 лет полет и расход нормальный
PV
1
 
Повідомлень: 2089
З нами з: 05.12.08
Подякував: 215 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:50

  Watcher написав:А почему не указана таблица с результатами проверки??? Где реальное октановое число, наличие серы, наличие спирта, присадки и т.п.???
Без конкретики это вообще ни о чем. С учетом отсутствия корреляции с ценами такая статистика выглядит странно.
P.S.Давайте считать ВОГ лучшими! Почему??? А давайте! А почему они лучшие? А потому!(С)

Тому, що це соц опитування. Реальну якість палива ніхто не перевіряв. По відчуттям свого автомобіля можу повідомити наступне:
Бензин:
- Найбільш нормальний - ОККО;
- Середній - УКРАВТО, ШЕЛЛ, КЛО, БРСМ;
- Поганий - ВОГ.
ГАЗ:
- Інші;
- Середній - ОККО, УКРАВТО, КЛО, БРСМ;
- Поганий - ВОГ.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 422
З нами з: 08.08.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:08

Я на Аміку, 2 Субару заправляю і нормально.
Ethereum
 
Повідомлень: 231
З нами з: 11.02.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Автор77, phantom_systems, Всюдиносапхайчик, Волгарь і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хто отримує найбільші пенсії в Україні (інфографіка)
R2 » Чет 14 лют, 2019 22:47
3 123
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 23:51
Moimir
Яку роботу шукають випускники вузів (дослідження)
R2 » Пон 28 січ, 2019 13:12
8 430
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 11:36
sequence
Бізнес очікує 30 гривень за долар (інфографіка)
R2 » П'ят 18 січ, 2019 05:18
2 512
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 січ, 2019 10:51
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67745)
15.02.2019 10:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.