Лідери АЗС за якістю палива - дослідження (інфографіка)

Додано: Чет 14 лют, 2019 22:55

Согласен с alzhoga. Всегда заправлялся на КЛО, только потому, что это мой первый автомобиль и хозяин, который мне его продавал, сказал заправляйся на КЛО и всё будет ок. Я, так как это первый автомобиль, конечно ухаживаю, все самое лучшее, не считаю копейки и заправляю самый самый (вентус 95). И буквально месяц назад, у меня лопает топливный шланг на ходу по трассе со включенной печкой. За несколько секунд в салоне чуть все не задохнулись, такая вонь ацетона или ещё какой-то хери, просто нереально. Потом ещё с неделю всё воняло в гараже. Решил я выездить этот ацетон и заправился на окко. Специально открыл бак и вспомнился запах бензина с детства, не совсем, но близко. И динамика авто конечно зрительно улучшилась.