Лідери АЗС за якістю палива - дослідження (інфографіка)
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
alzhoga написав:"Заказуха" от КЛО. Предлагаю просто, хоть раз, понюхать, чем отдает бензин от КЛО. Взять канистерку, а затем понюхать: такого дурманящего количества серы (или нафталина?) не унюхаете ни в одном бензине.
Возможно. А какой именно бензин нюхали ? У них есть и Литва, и Белоруссия, и даже Украина. Слабо уточнить ? Кстати, газ у них самый лучший. Мои фильтра убеждают меня в этом каждые 15 тыс.км., ГБОшники говорят - "не вздумай что-то менять, не надо экспериментов, потом будет дороже в ремонте". Уже 150 тыс.км. прошёл на ОДНОМ комплекте форсункок (не скажу каких!) и катаюсь дальше. Кто "в теме", те поняли что это значит.
Согласен с alzhoga. Всегда заправлялся на КЛО, только потому, что это мой первый автомобиль и хозяин, который мне его продавал, сказал заправляйся на КЛО и всё будет ок. Я, так как это первый автомобиль, конечно ухаживаю, все самое лучшее, не считаю копейки и заправляю самый самый (вентус 95). И буквально месяц назад, у меня лопает топливный шланг на ходу по трассе со включенной печкой. За несколько секунд в салоне чуть все не задохнулись, такая вонь ацетона или ещё какой-то хери, просто нереально. Потом ещё с неделю всё воняло в гараже. Решил я выездить этот ацетон и заправился на окко. Специально открыл бак и вспомнился запах бензина с детства, не совсем, но близко. И динамика авто конечно зрительно улучшилась.
Бензином заправляют транспортные средства – 64%. В то же время 18% респондентов покупают газ и 17% – дизельное топливо. А что делает 1% остальных респондентов? Наверное заряжают качественным электричеством свои электромобили.
wataman_ivan написав:... заправляю самый самый (вентус 95)... За несколько секунд в салоне чуть все не задохнулись, такая вонь ацетона или ещё какой-то хери, просто нереально.
Ну, собственно, ДА. Литовский Вентус идёт с моющими присадками, которые по сути близко к ацетону стоят. Понюхайте любой "раскоксовыватель" - запаз будет аналогичный. Не берите бензин с присадками, если собираетесь его нюхать. Я беру обычный ЕВРО95. При замене топливного фильтра приходится иногда "нюхнуть бензу"- ДА, советский бензин напоминает слабо и что ? В СССР народ маргарином кормили и комбижиром (сам его наелся на всю оставшуюся жизнь), так что теперь кричать "в СССР всё было самое лучшее, а остально е г@BH0" ?
wataman_ivan написав: И динамика авто конечно зрительно улучшилась.
У меня после мойки авто, особенно с воском, всегда динамика улучшается
тупая заказуха. что касается качества - потребитель выбирает, в основном, субъективно. например, мои ТС "не едут" и расход выше на топливе от ОККО, БРСМ (брсм и газ тоже дрянь) мустанг от Шелл - мембрану топливного насоса "съел" - зато как летала ласточка моя не скажу где заправляюсь (дабы не обвинили в рекламе) - 14 лет полет и расход нормальный
Watcher написав:А почему не указана таблица с результатами проверки??? Где реальное октановое число, наличие серы, наличие спирта, присадки и т.п.??? Без конкретики это вообще ни о чем. С учетом отсутствия корреляции с ценами такая статистика выглядит странно. P.S.Давайте считать ВОГ лучшими! Почему??? А давайте! А почему они лучшие? А потому!(С)
Тому, що це соц опитування. Реальну якість палива ніхто не перевіряв. По відчуттям свого автомобіля можу повідомити наступне: Бензин: - Найбільш нормальний - ОККО; - Середній - УКРАВТО, ШЕЛЛ, КЛО, БРСМ; - Поганий - ВОГ. ГАЗ: - Інші; - Середній - ОККО, УКРАВТО, КЛО, БРСМ; - Поганий - ВОГ.