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Лідери АЗС за якістю палива - дослідження (інфографіка)
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:53
PV написав:
тупая заказуха.
что касается качества - потребитель выбирает, в основном, субъективно.
например, мои ТС "не едут" и расход выше на топливе от ОККО, БРСМ (брсм и газ тоже дрянь)
мустанг от Шелл - мембрану топливного насоса "съел" - зато как летала ласточка моя
не скажу где заправляюсь (дабы не обвинили в рекламе) - 14 лет полет и расход нормальный
А я когда залил 92й на ВОГе подумал, что где-то бак пробил. Данный бензин просто исчезал из бака при обычной интенсивности движения.
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Ratatui
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:14
Что за статистика, плачу. КЛО? Там страшная бадяга! Личный опыт залил чек через 10 км, расход 12.5 вместо 7.5 из ОККО. Почитайте отзывы на отзовике.
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andrii_vovchenko
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:18
somilitark написав:
тупая заказуха.
+1 Откровенный бред. SOCAR проигрывает Кло в качестве?! А АNP - крупнейшая сеть Украины с лучшим соотношением цена/качество болтается в концах рейтингов?! Да это просто смешно.
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SMOKE
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:05
Заказчик статьи видимо КЛО, раз попал на второе место. Все на работе, кто там заправляется подтверждают - топливо дерьмо. У одного коллеги были проблемы сразу с двумя транспортными средствами, после заправки на этой станции.
Вог более менее, сам там заправляюсь, но это зависит от места. Например при выезде на Одесскую трассу со стороны Одессы, заправка торгует откровенной бодягой и никто за этим не следит (расход с 8л увеличился сразу до 12л).
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LOKY
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:31
Ratatui написав: PV написав:
тупая заказуха.
что касается качества - потребитель выбирает, в основном, субъективно.
например, мои ТС "не едут" и расход выше на топливе от ОККО, БРСМ (брсм и газ тоже дрянь)
мустанг от Шелл - мембрану топливного насоса "съел" - зато как летала ласточка моя
не скажу где заправляюсь (дабы не обвинили в рекламе) - 14 лет полет и расход нормальный
А я когда залил 92й на ВОГе подумал, что где-то бак пробил. Данный бензин просто исчезал из бака при обычной интенсивности движения.
Аналогічно я оцінював якість палива.
Зараз бензин заправляю на ЕнерГо - там ціни, як на АВІАСі, а палива вистачає на більше км. Декілька років назад - заправляв на ОККО, бо все інше паливо моментально "випаровувалось". Після Вогівського палива (АЗК на Новокостянтинівській) навіть ЧЕК загорівся.
Газ заправляю на ЕнерГО, або Авантаж7. ЕнерГОшного вистачає на більше кілометрів, але до нього далеко їхати.
Коли були бочки з газом - то знав одну, де достатньо якісний газ.
А що до КЛО - то знаю достатню кількість людей, які там заправляються (Іподром).
Сам в с.Коноплянка Полтавської області, коли тудою їду - то постійно заправляюсь на БРСМ і газом і бензином. А в Києві, з АЗК БРСМ після заправки можеш і не виїхати. Мабуть тому вони паливні фільтрии продають.
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jeugen
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:44
Я уже не експерементую...
Бензин буває гіршим, чи кращим практично у всіх великих продавців. Залежить від партії, іще більше- від постачальника...
Тому вже 15 років заправляю ОККО 95Плюс- якість стабільна. І навіть, якщо заправляюсь закордоном- різниці не відчуваю.
Пробував преміальний ВОГ- раз на раз не приходиться. Та й сервіс на АЗС значно гірший.Розміщено на правах реклами
Востаннє редагувалось Cris
в П'ят 15 лют, 2019 16:46, всього редагувалось 1 раз.
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Cris
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:44
Статью похоже WOG и оплатил, на любом форуме по ГБО можно прочитать что WOG надо объезжать десятой дорогой если не хочешь попасть на чистку форсунок ГБО после пары заправок. Да и бензина нормального у нас нет, почти все кто въезжают с Германии, Чехии, Словакии, и заправившись тут отмечают повышенный расход, хотя на это могут наши направления (дороги) влиять. Из личного опыта на УКРАВТО 98 бенз. угробил кислородные датчики после одной заправки, на ТНК 98+ супер пупер на трасе как будто фуру к заднице привязали, наверно добавок перелили, щас только 92 и все нормально. Да и в одной сети даже на ОКО, SHELL бенз. отличается.
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tigr-uu
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:47
64 процента удволетворены ценою и качеством бензина!!!!!! Шо это за дятлы???? Долбящие бетон ,а ни древесину?
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