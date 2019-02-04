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Укрзалізниця розширить
Бориспільський експрес

Укрзалізниця розширить Бориспільський експрес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:20

Укрзалізниця розширить Бориспільський експрес

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році в Укрзалізниці планують збільшити кількість рухомого складу "Бориспільського експресу".

Дивися повний текст Укрзалізниця розширить Бориспільський експрес.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:20

Интересно, а в этом экспрессе пенсионеры по льготам ездят, как в электричках, или нет? Я к тому, что если да, то будет интересно увидеть экспата или сотрудника посольства, уступающего место собирателям бутылок...
max_us_ua
 
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