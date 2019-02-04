У 2019 році в Укрзалізниці планують збільшити кількість рухомого складу "Бориспільського експресу".
Дивися повний текст Укрзалізниця розширить Бориспільський експрес.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 17:20
Укрзалізниця розширить Бориспільський експрес
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрзалізниця розширить Бориспільський експрес.
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:20
Интересно, а в этом экспрессе пенсионеры по льготам ездят, как в электричках, или нет? Я к тому, что если да, то будет интересно увидеть экспата или сотрудника посольства, уступающего место собирателям бутылок...
Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:27
max_us_ua Этот экспресс, кстати, относится к категории "поезда дальнего следования" и билеты на него по льготе для инвалида можно оформить в кассе жд вокзала. Это оф.ответ УЗ. Но, например, в кассе в аэропорту Борисполь кассир не знает об этом и чихать она хотела на ваши льготы. А на сайте УЗ покупка билетов вообще недоступна. Вообщем все как обычно, по-европейски.
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