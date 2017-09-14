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Скільки заробляють в Німеччині
менеджери і провідні фахівці

Скільки заробляють в Німеччині менеджери і провідні фахівці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:28

Скільки заробляють в Німеччині менеджери і провідні фахівці

Пропонуємо до обговорення:
Кадровий портал StepStone оцінив 85 тисяч звітів німецьких компаній із зарплат за 2019 рік.

Дивися повний текст Скільки заробляють в Німеччині менеджери і провідні фахівці.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:28

Вот это рынок..
Moimir
 
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Sommer
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