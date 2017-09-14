Кадровий портал StepStone оцінив 85 тисяч звітів німецьких компаній із зарплат за 2019 рік.
Дивися повний текст Скільки заробляють в Німеччині менеджери і провідні фахівці.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 17:28
Скільки заробляють в Німеччині менеджери і провідні фахівці
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Дивися повний текст Скільки заробляють в Німеччині менеджери і провідні фахівці.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:04
Re: Скільки заробляють в Німеччині менеджери і провідні фахі
70 тыс. евро, из которых половина уйдет на налоги - это вообще ни о чем с немецкими ценами.
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