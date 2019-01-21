Переплати за опалення і гарячу воду, які утворилися при розрахунках з "Київенерго", не будуть враховуватися новим постачальником.
Дивися повний текст Переплати киян за тепло не будуть враховані новим постачальником.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 17:54
Переплати киян за тепло не будуть враховані новим...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Переплати киян за тепло не будуть враховані новим постачальником.
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:54
Класс.
Долги не пропали, а переплаты исчезли.
Это же просто наглые воры.
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