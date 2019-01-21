Переплати за опалення і гарячу воду, які утворилися при розрахунках з "Київенерго", не будуть враховуватися новим постачальником.
Дивися повний текст Переплати киян за тепло не будуть враховані новим постачальником.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:54
Переплати киян за тепло не будуть враховані новим...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Переплати киян за тепло не будуть враховані новим постачальником.
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:54
Класс.
Долги не пропали, а переплаты исчезли.
Это же просто наглые воры.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:44
Re: Переплати киян за тепло не будуть враховані новим...
Когда то платил налоги поквартально наперед. Вздумалось налоговикам поменять счет. Я то знаю что у меня оплачено за три месяца и без задней мысли узнал что на мне висит штраф за неуплату за пару месяцев только в конце года. Помимо штрафа я еще раз заплатил налог. Вот так платить на перед. Теперь плачу помесячно и за жкх только то что указано в квитанциях. Грабят везде всегда и по полной.
Мало того слышал тему как сейчас штрафуют предпринимателей за 13-14 год. Оказалось что масса людей почему то должна налоговикам. Думаю что связано с изменениями счетов. Оплатили по старому счету и не проверили свои долги в гонце года.
Зараз переглядають цей форум: phantom_systems, Всюдиносапхайчик, Волгарь і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|