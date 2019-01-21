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Переплати киян за тепло не
будуть враховані новим...

Переплати киян за тепло не будуть враховані новим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:54

Переплати киян за тепло не будуть враховані новим...

Пропонуємо до обговорення:
Переплати за опалення і гарячу воду, які утворилися при розрахунках з "Київенерго", не будуть враховуватися новим постачальником.

Дивися повний текст Переплати киян за тепло не будуть враховані новим постачальником.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:54

Класс.
Долги не пропали, а переплаты исчезли.
Это же просто наглые воры.
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:44

Re: Переплати киян за тепло не будуть враховані новим...

Когда то платил налоги поквартально наперед. Вздумалось налоговикам поменять счет. Я то знаю что у меня оплачено за три месяца и без задней мысли узнал что на мне висит штраф за неуплату за пару месяцев только в конце года. Помимо штрафа я еще раз заплатил налог. Вот так платить на перед. Теперь плачу помесячно и за жкх только то что указано в квитанциях. Грабят везде всегда и по полной.

Мало того слышал тему как сейчас штрафуют предпринимателей за 13-14 год. Оказалось что масса людей почему то должна налоговикам. Думаю что связано с изменениями счетов. Оплатили по старому счету и не проверили свои долги в гонце года.
p_a_l
 
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