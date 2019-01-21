Переплати киян за тепло не будуть враховані новим...

Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:44

Когда то платил налоги поквартально наперед. Вздумалось налоговикам поменять счет. Я то знаю что у меня оплачено за три месяца и без задней мысли узнал что на мне висит штраф за неуплату за пару месяцев только в конце года. Помимо штрафа я еще раз заплатил налог. Вот так платить на перед. Теперь плачу помесячно и за жкх только то что указано в квитанциях. Грабят везде всегда и по полной.



Мало того слышал тему как сейчас штрафуют предпринимателей за 13-14 год. Оказалось что масса людей почему то должна налоговикам. Думаю что связано с изменениями счетов. Оплатили по старому счету и не проверили свои долги в гонце года.