Переплати киян за тепло не будуть враховані новим...

Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:19

1. “Те, кто переплатил, обращаются с заявлениями непосредственно к компании “Киевэнерго” - c самого начала враньё. Напрямую вы никак не обратитесь. Только через прокладку ЦКС, в которой никто ничего не знает, только принимают документы.

По факту - после подачи заявления - до сих пор тишина, ни денег, ни ответа. Подавал в конце прошлого года!



2. "Тем, у кого после 1 мая 2018 образовалась переплата" - А в чем разница, образовалась она после 1 мая 2018 или в 2015 году? Или расчитывают, что суд не обяжет возвращать, в наглую украденные средства, да еще и с процентами и компенсацией? Ну-ну, готовтесь к групповым искам ... Примечательно, только что прочитал статью про историю становлений норм потребления газа для населения без счетчиков, и в ней были указаны судебные сборы, уплаченные газовщиками для отмены постановлений КМУ - по одному около 400 грн., по другому около 4000грн.



3. "Однако на возврат переплаты не имеют права те категории граждан, у которых такая переплата образовалась во время пересчета субсидий" - это вобще нонсенс! Т.е. вы подавали документы на субсидию, что б вам не отказали - платили по полной до момента ее получения. После положительного решения о назначении субсидии - у вас возникает переплата. Это фактически Ваши личные средства, но вам их не отдадут! Замечательно выходит ....