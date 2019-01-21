Переплати за опалення і гарячу воду, які утворилися при розрахунках з "Київенерго", не будуть враховуватися новим постачальником.
Дивися повний текст Переплати киян за тепло не будуть враховані новим постачальником.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 17:54
Переплати киян за тепло не будуть враховані новим...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Переплати киян за тепло не будуть враховані новим постачальником.
Додано: Чет 14 лют, 2019 17:54
Класс.
Долги не пропали, а переплаты исчезли.
Это же просто наглые воры.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:44
Re: Переплати киян за тепло не будуть враховані новим...
Когда то платил налоги поквартально наперед. Вздумалось налоговикам поменять счет. Я то знаю что у меня оплачено за три месяца и без задней мысли узнал что на мне висит штраф за неуплату за пару месяцев только в конце года. Помимо штрафа я еще раз заплатил налог. Вот так платить на перед. Теперь плачу помесячно и за жкх только то что указано в квитанциях. Грабят везде всегда и по полной.
Мало того слышал тему как сейчас штрафуют предпринимателей за 13-14 год. Оказалось что масса людей почему то должна налоговикам. Думаю что связано с изменениями счетов. Оплатили по старому счету и не проверили свои долги в гонце года.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:19
1. “Те, кто переплатил, обращаются с заявлениями непосредственно к компании “Киевэнерго” - c самого начала враньё. Напрямую вы никак не обратитесь. Только через прокладку ЦКС, в которой никто ничего не знает, только принимают документы.
По факту - после подачи заявления - до сих пор тишина, ни денег, ни ответа. Подавал в конце прошлого года!
2. "Тем, у кого после 1 мая 2018 образовалась переплата" - А в чем разница, образовалась она после 1 мая 2018 или в 2015 году? Или расчитывают, что суд не обяжет возвращать, в наглую украденные средства, да еще и с процентами и компенсацией? Ну-ну, готовтесь к групповым искам ... Примечательно, только что прочитал статью про историю становлений норм потребления газа для населения без счетчиков, и в ней были указаны судебные сборы, уплаченные газовщиками для отмены постановлений КМУ - по одному около 400 грн., по другому около 4000грн.
3. "Однако на возврат переплаты не имеют права те категории граждан, у которых такая переплата образовалась во время пересчета субсидий" - это вобще нонсенс! Т.е. вы подавали документы на субсидию, что б вам не отказали - платили по полной до момента ее получения. После положительного решения о назначении субсидии - у вас возникает переплата. Это фактически Ваши личные средства, но вам их не отдадут! Замечательно выходит ....
Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:27
Re: Переплати киян за тепло не будуть враховані новим...
Якби у нас були адекватні справедливі суди - то за такі речі Київенерго після групових судів давно вже вилетів би в трубу ... А так тільки багатіє ...
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