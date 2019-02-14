Це сказано у звіті Мінфіну, його опубліковано на офіційному сайті
Дивися повний текст Хто отримує найбільші пенсії в Україні (інфографіка).
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Додано: Чет 14 лют, 2019 22:47
Хто отримує найбільші пенсії в Україні (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто отримує найбільші пенсії в Україні (інфографіка).
Додано: Чет 14 лют, 2019 22:48
"Украинцы, которые не имеют общего стажа 15 лет, могут рассчитывать лишь на полторы тысячи гривен", а имеющие более 15 лет получают аж 1600-1700 грн...
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:05
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