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Хто отримує найбільші пенсії в Україні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лют, 2019 22:47
Пропонуємо до обговорення:
Це сказано у звіті Мінфіну, його опубліковано на офіційному сайті
Дивися повний текст Хто отримує найбільші пенсії в Україні (інфографіка)
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R2
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Додано: Чет 14 лют, 2019 22:48
"Украинцы, которые не имеют общего стажа 15 лет, могут рассчитывать лишь на полторы тысячи гривен", а имеющие более 15 лет получают аж 1600-1700 грн...
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Cler
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Додано: Чет 14 лют, 2019 23:05
Cler написав:
"Украинцы, которые не имеют общего стажа 15 лет, могут рассчитывать лишь на полторы тысячи гривен", а имеющие более 15 лет получают аж 1600-1700 грн...
Я так понял, если будет 60 лет стажа, то более менее - аж 6 тысяч..
То ли смеяться то ли плакать
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Patrick
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Додано: Чет 14 лют, 2019 23:51
Patrick написав: Cler написав:
"Украинцы, которые не имеют общего стажа 15 лет, могут рассчитывать лишь на полторы тысячи гривен", а имеющие более 15 лет получают аж 1600-1700 грн...
Я так понял, если будет 60 лет стажа, то более менее - аж 6 тысяч..
То ли смеяться то ли плакать
Не, меньше, у меня в семье есть такие.
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Moimir
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