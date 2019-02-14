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Хто отримує найбільші пенсії
в Україні (інфографіка)

Хто отримує найбільші пенсії в Україні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:47

Хто отримує найбільші пенсії в Україні (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Це сказано у звіті Мінфіну, його опубліковано на офіційному сайті

Дивися повний текст Хто отримує найбільші пенсії в Україні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:48

"Украинцы, которые не имеют общего стажа 15 лет, могут рассчитывать лишь на полторы тысячи гривен", а имеющие более 15 лет получают аж 1600-1700 грн...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:05

  Cler написав:"Украинцы, которые не имеют общего стажа 15 лет, могут рассчитывать лишь на полторы тысячи гривен", а имеющие более 15 лет получают аж 1600-1700 грн...
Я так понял, если будет 60 лет стажа, то более менее - аж 6 тысяч..
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Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:51

  Patrick написав:
  Cler написав:"Украинцы, которые не имеют общего стажа 15 лет, могут рассчитывать лишь на полторы тысячи гривен", а имеющие более 15 лет получают аж 1600-1700 грн...
Я так понял, если будет 60 лет стажа, то более менее - аж 6 тысяч..
То ли смеяться то ли плакать

Не, меньше, у меня в семье есть такие.
Moimir
 
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