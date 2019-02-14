Хто отримує найбільші пенсії в Україні (інфографіка)

Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:58

Я вот знаю массу людей, которые либо в армию подались, подставляясь под пули (многие после 40), рассчитывая на нормальную пенсию, либо гробит свое здоровье на НЗФе и прочих вредных производствах, - там, к слову, платят иногда более высокую пенсию, чем военным пенсионерам. А есть судьи и прочие касты, куда просто так не попасть... Представители этой среды белых людей становятся Героями Украины (аж не хочется с большой буквы писать), заслуженными деятелями (художниками, парикмахерами и прочь. - какая разница) - и их безбедную старость сейчас оплачивают те, кто почему-то рассчитывает получать хоть что-то на старости. Неужели эти люди, хочу я спросить, не видят и не понимают общих тенденций в стране? Вертикальные лифты работают все хуже, отраслей и видов деятельности, где можно жить, скажем так, средне, становится все меньше, и тем больше людей, видевших Польшу или даже Россию, в Украину больше не вернутся. Я вот военный - но если доживу до пенсии (что не факт, мало ли, может, меня Порошенко подставит так, как тех пацанов, что на катерах в Керченском проливе) даже близко на нее не рассчитываю. Через 20 лет платить взносы в общий котел будет почти некому. Пенсия если и будет, то относительно значительно ниже, чем сейчас, даже, скорее всего, заметно ниже уровня физического выживания (привет, 90-е), с той разницей, что запаса прочности с советских времен практически не останется.