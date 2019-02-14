Це сказано у звіті Мінфіну, його опубліковано на офіційному сайті
Дивися повний текст Хто отримує найбільші пенсії в Україні (інфографіка).
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Додано: Чет 14 лют, 2019 22:47
Хто отримує найбільші пенсії в Україні (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто отримує найбільші пенсії в Україні (інфографіка).
Додано: Чет 14 лют, 2019 22:48
"Украинцы, которые не имеют общего стажа 15 лет, могут рассчитывать лишь на полторы тысячи гривен", а имеющие более 15 лет получают аж 1600-1700 грн...
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:05
Додано: Чет 14 лют, 2019 23:51
Не, меньше, у меня в семье есть такие.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 10:52
что же получается: я имея стаж 40 лет получу "добавку" к пенсии 15 грн, , а моя соседка , просидевшая всю жизнь на лавочке под домом получит 500 грн, потому как она "несчастная" и пенсия у нее 1600грн?
Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:10
Тема судей не раскрыта. Это что, сверхлюди? Бывшие президенты? Что за охренительная сегрегация по профессиям??? Я понимаю, была бы у них пенсия в 8-10тыс, но не 28тыс же!!!
И все проглотили и молчат, типа так надо, более-того, после последней реформы пенсий, пенсии судей еще выросли на 2,5тыс.!!!
С недавних пор я прекрасно понимаю, почему в Украине запрещено свободное владение оружием... Власть боится гнева народа.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:18
Размер пенсии оценивается и зависит от вклада в развитие страны так ?
а "чесні судді" самая важная и нужная трудовая единица.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:58
Я вот знаю массу людей, которые либо в армию подались, подставляясь под пули (многие после 40), рассчитывая на нормальную пенсию, либо гробит свое здоровье на НЗФе и прочих вредных производствах, - там, к слову, платят иногда более высокую пенсию, чем военным пенсионерам. А есть судьи и прочие касты, куда просто так не попасть... Представители этой среды белых людей становятся Героями Украины (аж не хочется с большой буквы писать), заслуженными деятелями (художниками, парикмахерами и прочь. - какая разница) - и их безбедную старость сейчас оплачивают те, кто почему-то рассчитывает получать хоть что-то на старости. Неужели эти люди, хочу я спросить, не видят и не понимают общих тенденций в стране? Вертикальные лифты работают все хуже, отраслей и видов деятельности, где можно жить, скажем так, средне, становится все меньше, и тем больше людей, видевших Польшу или даже Россию, в Украину больше не вернутся. Я вот военный - но если доживу до пенсии (что не факт, мало ли, может, меня Порошенко подставит так, как тех пацанов, что на катерах в Керченском проливе) даже близко на нее не рассчитываю. Через 20 лет платить взносы в общий котел будет почти некому. Пенсия если и будет, то относительно значительно ниже, чем сейчас, даже, скорее всего, заметно ниже уровня физического выживания (привет, 90-е), с той разницей, что запаса прочности с советских времен практически не останется.
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