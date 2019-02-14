Хто отримує найбільші пенсії в Україні (інфографіка)

Всю жизнь берут откаты и набивают торбу каждый день и за это ещё косарь зелёных пенсия!
Это даже не шоколадный беспредел, а что-то пострашнее.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:12
Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:51
У судей это называется не пенсия (которая сейчас ограничена до 15 тыс грн), а "пожизненное обеспечение", которое в свою очередь равняется половине ЗП действующего судьи на той же должности. Потому, государство, повышая пенсии действующим судьям, автоматически повышает содержание судей-пенсионеров. Например, пожизненное содержание бывшего судьи Конституционного Суда - 75 000 грн.
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